“Papà la sta picchiando con un tubo di metallo”: bimbo di 9 anni chiama il 112 e salva la madre

Un bambino di 9 anni ha chiamato il 112 perché il padre stava picchiando la madre con un tubo di metallo. Sul posto sono giunti subito i carabinieri che hanno arrestato l’uomo e soccorso la donna. È successo nel Mantovano.
A cura di Francesca Caporello
È solo grazie alla prontezza e alla lucidità di un bimbo di 9 anni se la sua mamma ora è ancora viva. Quando ha visto che il papà ha cominciato ad aggredire la madre con un tubo metallico e lei urlava dal dolore, ha afferrato al volo il telefonino, ha composto il 112 e ha chiamato, in lacrime, i soccorsi: "Correte, papà sta picchiando la mamma, aiutateci". Una chiamata che non ha lasciato spazio a dubbi.

Secondo quanto si apprende, l'episodio si sarebbe verificato la sera di martedì 10 marzo scorso in un'abitazione a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. Sul posto sono intervenuti immediatamente le forze dell'ordine e i soccorsi. A precipitarsi nell'appartamento i carabinieri della locale stazione di servizio, che appena arrivati hanno trovato ad attenderli in strada i due fratellini, il maggiore di 9 anni –  che ha effettuato la chiamata – e quello più piccolo di 4. Entrambi avevano assistito alla scena di violenza domestica, l'ennesima, che si verificava in casa.

Secondo quanto ricostruito dai militari al loro arrivo l'uomo, un 37enne di origini marocchine già noto alle forze dell'ordine e in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, avrebbe aggredito la moglie 30enne con un tubo metallico per futili motivi. Dopo tutti i controlli e gli accertamenti del caso, il 37enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di lesioni personali aggravate. 

Presenti sul posto anche i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna invece e poi l'hanno trasportata all'ospedale di Castiglione, dove è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. 

