A 13 anni chiama il 112 in piena notte e fa arrestare il padre che picchia la madre nel Milanese

Un uomo di 36 anni è stato arrestato in flagranza di reato per aver picchiato la moglie. A chiamare il 112 e richiedere l’intervento dei carabinieri è stata la figlia 13enne della coppia.

Foto di repertorio

Il padre, un uomo di 36 anni, è stato arrestato. La madre, una donna anche lei di 36 anni, si è salvata ed è stata portata in ospedale e presa in cura dal personale medico. Tutto grazie all'intervento tempestivo della figlia, una ragazza di 13 anni, che in piena notte ha chiamato il 112 per chiedere aiuto perché il padre violento stava aggredendo la madre. Secondo quanto si apprende la ragazza, appena adolescente, senza esitare, avrebbe preso il telefono e chiamato le forze dell'ordine: "Correte, papà sta picchiando la mamma un'altra volta".

L'episodio si è verificato nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio in un appartamento a Cerro Maggiore, nei pressi di Legnano, nel Milanese. Sul posto in pochi istanti sono arrivati i carabinieri della locale stazione di servizio. I militari, appena entrati nella casa, avrebbero trovato l'uomo ancora con le mani addosso sulla moglie. Stava infatti cercando di bloccarla e tenerla ferma per non farla reagire e chiedere aiuto. Per l'uomo è scattato quindi l'arresto in flagranza di reato.

Dai controlli effettuati dai carabinieri è emerso che all'interno dell'appartamento vivessero padre, madre, la figlia maggiore di 13 anni insieme a due fratellini di 10 e 2 anni. Come emerso dalle testimonianze dirette raccolte dai militari, l‘aggressione denunciata dalla 13enne quella notte non era la prima. Anzi le violenze in casa da parte dell'uomo si ripetevano da tempo.

Una situazione di soprusi domestici messi fine solo grazie all'intervento da parte della primogenita che esasperata e impaurita per quanto stava accadendo alla madre ha deciso di chiamare il 112 e di far arrestare il padre.