Bimba va in ospedale con la madre e scopre di essere incinta: il padre arrestato per averla violentata

A Brescia un uomo è stato arrestato perché accusato di aver violentato la figlia minorenne, che a seguito delle violenze è rimasta incinta.

Un uomo è stato arrestato perché accusato di violenza sessuale aggravata che avrebbe commesso nei confronti della figlia minorenne. È stato possibile scoprire i ripetuti abusi perché la bimba è andata in ospedale dove è stato poi constato che fosse incinta. Considerata la sua giovanissima età, sono state subito avviate le indagini da parte degli agenti della polizia di Stato della Questura di Brescia che hanno poi scoperto che il padre l'avrebbe violentata ripetutamente.

I dolori addominali e la visita in ospedale

La bambina lamentava da diversi giorni alcuni dolori addominali. La madre, preoccupata, ha quindi deciso di portarla in ospedale per sottoporla ad accertamenti. E proprio questi, hanno permesso ai medici di constatare che la piccola fosse incinta. Una scoperta sconcertante che ha portato gli operatori sanitari, soprattutto considerata l'età della piccola che non è stata resa nota, ad allertare immediatamente le forze dell'ordine che hanno aperto un'inchiesta.

L'arresto

Dagli elementi raccolti dagli inquirenti, è stato possibile scoprire che il padre avrebbe circuito la figlia e poi l'avrebbe obbligata sia a essere palpeggiata sulle parti intime che a subire rapporti sessuali. Non è chiaro da quanto tempo, durassero le violenze. In ogni caso, alla luce di quanto scoperto e delle prove raccolte, è stato arrestato, così come richiesto dalla Procura di Brescia e disposto dal giudice per le indagini preliminari. L'uomo è stato trasferito nel carcere Canton Mombello di Brescia dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Alla piccola, invece, saranno forniti tutti i supporti psicologici necessari ad affrontare quanto subito.