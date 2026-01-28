Molesta la vicina di casa, la segue e poi la sperona con l’auto: arrestato un ragazzo di 21 anni

(Immagine di repertorio)

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri di Borgo Mantovano perché accusato di aver stalkerato e molestato la vicina di casa. I fatti sono avvenuti a Borgocarbonara, un comune che si trova in provincia di Mantova. L'uomo, per diverso tempo, l'ha perseguitata inviandole diversi messaggi sui social network. Quando la incontrava, la fissava e la seguiva. Nella giornata di ieri, martedì 27 gennaio, ha aspettato che la vittima, una 27enne, uscisse da casa.

Appena ha varcato la soglia dell'abitazione, il 21enne ha iniziato a seguirla. La giovane donna si trovava in compagnia della figlia di soli 2 anni perché doveva accompagnarla all'asilo nido. La 27enne è quindi salita sull'automobile e poco dopo si è accorta che lo stalker la stava seguendo con il proprio veicolo. Ha quindi deciso di telefonare il marito e avvisarlo di quanto stava accadendo. L'uomo ha immediatamente raggiunto la donna e ha visto che in effetti il vicino la stava pedinando. Ha quindi deciso di filmare l'intera scena. A un certo punto, il 21enne ha speronato l'automobile della 27enne. Ci sarebbero stati ben due tentativi: l'ultimo dei quali, più violento e che ha costretto la vittima a fermarsi. Il 21enne è invece scappato.

Nel frattempo, il marito ha avvisato i carabinieri. I militari sono intervenuti immediatamente e, grazie anche agli elementi raccolti dal marito della vittima, hanno fermato il 21enne che è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori aggravati, omissioni di soccorso e fuga dopo aver causato un incidente stradale con feriti: è stato trasferito in carcere a Mantova. Inoltre gli è stata sequestrata la patente. La giovane è stata poi trasferita con la figlia in pronto soccorso dove, a causa dei traumi riportati, hanno ottenuto rispettivamente 15 giorni e 5 giorni di prognosi.