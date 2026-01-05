Vuole a tutti i costi sposarsi con lei e tenta di violentarla: arrestato 55enne a Mantova

I fatti sono avvenuti a Borgo Mantovano, in provincia di Mantova. La donna si è salvata grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, avvertiti da una vicina di casa.

Insisteva a tutti i costi per fidanzarsi e poi sposarsi con lei, ma lei non voleva. Così un uomo di 55 anni, di origine indiana, avrebbe cominciato a importunare, molestare e minacciare una donna di 39 anni, sua connazionale, dopo che lei è rimasta vedova nel 2021. Avrebbe preteso da lei anche un rapporto sessuale. Per questo l'uomo, residente a Borgo Mantovano, in provincia di Mantova, sarebbe stato arrestato dai carabinieri della locale stazione di servizio per atti persecutori.

Secondo quanto si apprende da una nota diffusa dai militari, ieri pomeriggio, 4 gennaio, si sarebbe verificato un nuovo episodio. Il 55enne si sarebbe presentato a casa della donna, completamente ubriaco, e avrebbe preteso da lei un rapporto sessuale. Il tutto alla presenza del figlio della donna, un ragazzo di 12 anni. I militari sarebbero intervenuti dopo la segnalazione di una vicina di casa che si trovava nella caserma, proprio negli stessi istanti, per essere ascoltata in merito alla denuncia, effettuata nei giorni precedenti, dalla vittima nei confronti dell'uomo.

La 39enne infatti aveva già denunciato l’uomo per i suoi comportamenti vessatori. Ma, a quanto sembra, l’uomo nonostante fosse stato oggetto del cosiddetto “codice rosso”, non si era affatto arreso. Così nel pomeriggio di ieri 4 gennaio i carabinieri di Borgo Mantovano, su delega della Procura di Mantova, avevano convocato in caserma una vicina di casa della vittima, vicina e testimone dei fatti. Proprio mentre la testimone si trovava in caserma, riceve una telefonata di aiuto: a chiamare è proprio la sua amica indiana che la avvisa che l'uomo si è presentato a casa, ubriaco, pretendendo un rapporto sessuale.

La testimone racconta al carabiniere che aveva davanti la richiesta di aiuto. Senza perdere tempo il militare contatta la pattuglia della stazione e riferisce l’accaduto. Nell’arco di pochi minuti i militari si presentano a casa della donna, trovando lei insieme a suo figlio 12enne impauriti dalle continue minacce da parte del 55enne.