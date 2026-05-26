Colpito con una fiocina nel parcheggio di un supermercato a Carvico: rintracciato e fermato l’aggressore

Rintracciato e fermato l’uomo che ha colpito un 59enne con una fiocina nel parcheggio di un supermercato a Carvico: è stato trovato in serata.

(foto di repertorio)

È stato rintracciato e fermato l'uomo che nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 25 maggio, ha colpito con una fiocina un uomo di 59 anni nel parcheggio del supermercato Iperal di Carvico, comune che si trova in provincia di Bergamo. La vittima è stata trasferita in ospedale. Prima però, agli operatori sanitari del 118, ha raccontato che stava salutando la moglie quando ha visto l'auto, il conducente che abbassava il finestrino e poi lo sparo.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, la fiocina sarebbe stata sparata a circa dieci metri di distanza. L'aggressore, che ha anche lui 59 anni, si trovava su un'auto, una Fiat Punto grigia, che è stata poi abbandonata e trovata a Sarnico. Per rintracciarlo sono state fondamentali le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza: l'analisi dei filmati ha permesso di avere dettagli per poter rintracciare il 59enne e conoscere il suo percorso. L'uomo è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. Non è chiaro se i due si conoscano oppure no. Per gli inquirenti sì, ma stando a quanto riportato dal giornale BergamoNews, la vittima avrebbe detto di non conoscerlo. È plausibile però che non l'abbia riconosciuto.

L'uomo, che è stato soccorso con l'asta d'acciaio penetrata a pochi centimetri sopra il fegato, è stato stabilizzato dagli operatori sanitari del 118 e trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Adesso bisognerà capire perché l'altro 59enne lo abbia colpito, quale sia il movente che è ancora sconosciuto. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori informazioni sull'accaduto e capire quali siano i rapporti tra i due e cosa possa aver provocato il tentato omicidio.