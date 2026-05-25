Uomo ferito da una freccia scoccata da un’auto in corsa in un parcheggio a Carvico: si cerca l’aggressore

A Carvico (Bergamo) un 59enne è stato ferito nel parcheggio di un supermercato da una sorta di freccia scoccata da un’auto in corsa: non è in pericolo di vita. I carabinieri cercano il responsabile in fuga.

Immagine di repertorio

Un uomo di 59 anni è rimasto ferito nel corso del pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, a Carvico, un piccolo comune in provincia di Bergamo, dopo essere stato colpito da una sorta di freccia scoccata da un'auto in corsa nel parcheggio del supermercato Iperal. Sul caso indagano i carabinieri che sono alla ricerca dell'aggressore in fuga.

La dinamica dell'aggressione

L'uomo si trovava insieme alla compagna – rimasta illesa – ed entrambi stavano tornando alla propria vettura dopo aver pranzato in zona. È in quel momento che, però, un'auto si sarebbe avvicinata a loro e una persona a bordo avrebbe abbassato il finestrino e avrebbe esploso il colpo che ha raggiunto il 59enne in pieno petto. Dopo l'aggressione, il veicolo si è rapidamente allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Nelle vicinanze era presente una dottoressa che ha prestato le prime cure al ferito in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. L'uomo è stato quindi trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato ricoverato: le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi e non risulta essere in pericolo di vita.

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Sul caso indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e soprattutto il movente alla base dei fatti. Non è ancora chiaro se si sia trattato di una freccia o di una fiocina da pesca così come se il gesto fosse mirato o si sia trattato di un episodio casuale e privo di un obiettivo specifico.

Gli investigatori stanno inoltre acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona del parcheggio e delle vie limitrofe, nella speranza di identificare il responsabile e il veicolo utilizzato per la fuga dopo l'aggressione.