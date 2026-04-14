Rissa vicino a scuola a Voghera nel Pavese: due feriti, quattro denunce e tre minori nei guai

Quattro ragazzi sono stati denunciati e due sono rimasti feriti a seguito di una rissa scoppiata nei pressi di un istituto professionale a Voghera (Pavia). Sul posto carabinieri e 118.

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Prima la tensione, poi l‘aggressione verbale, infine la lite degenerata in rissa vicino a un istituto professionale di Voghera, in provincia di Pavia.

Secondo quanto si apprende, nei giorni scorsi alcuni giovani si sono resi protagonisti di una violenta rissa che ha richiesto l'intervento dei carabinieri, giunti con ben sei pattuglie, e della polizia locale, presente con due equipaggi.

I militari, una volta sul posto, avrebbero subito raccolto le testimonianze di diverse persone presenti e grazie alle loro descrizioni sono riusciti a risalire in breve tempo ai partecipanti alla rissa, e a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Stando alle prime informazioni diffuse, a finire nei guai sarebbero stati in tutto quattro ragazzi, di cui tre minorenni, denunciati dai militari e accusati del reato di rissa.

Accorsi sul posto anche i soccorritori del 118, inviati da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) che hanno prestato le prime cure del caso ai ragazzi rimasti feriti, almeno due, e trasportati in ospedale per accertamenti. Fortunatamente nessuno dei presenti avrebbe riportato gravi conseguenze.

Intanto, sono ancora in corso le indagini dei carabinieri per risalire alle cause che hanno innescato le violenze e per verificare se altri giovani sono coinvolti nell'accaduto.