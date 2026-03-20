Incidente stradale nel Milanese, ragazzo di 17 anni cade dalla moto e viene travolto da un’auto: è gravissimo

A Vimodrone (Milano), un ragazzo di 17 anni è caduto dalla moto ed è stato travolto da un’automobile. È gravissimo.

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, venerdì 20 marzo 2026, si è verificato un gravissimo incidente stradale a Vimodrone, comune che si trova in provincia di Milano. Un ragazzo di appena 17 anni è caduto dalla sua moto mentre stava percorrendo la strada Padana Superiore. Dopo essere cascato, è stato travolto da un'automobile che proveniva dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), e le forze dell'ordine. Le indagini sono ancora in corso.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 7.40. Il diciottenne aveva appena fatto un sorpasso sulla sinistra quando un'automobile avrebbe svoltato improvvisamente facendo così andare sulla corsia opposta e facendolo cadere. Subito dopo, è arrivata un'altra automobile che lo avrebbe travolto. Non sarebbe infatti riuscito a evitarlo. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118 gli hanno fornito le prime cure del caso e poi lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale: è stato infatti trasferito in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Nel frattempo, gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Per consentire tutte le operazioni di sicurezza, è stata chiusa la strada al traffico.