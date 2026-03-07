Cade in monopattino e batte la testa a Milano: è gravissimo

Terribile incidente stradale in via Padova a Milano: un uomo di 45 anni ha perso il controllo del monopattino e ha battuto la testa a terra. Le sue condizioni sono gravissime.

Nella giornata di oggi, sabato 7 marzo 2026, si è verificato un incidente stradale a Milano. Un uomo è caduto a terra mentre era in sella al suo monopattino. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le sue condizioni sono gravissime e le indagini degli investigatori sono ancora in corso.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco dopo le 10 di oggi. L'uomo, un quarantacinquenne, che ha origini filippine, si trovava sulla strada di via Padova con il suo monopattino. All'incrocio con via Agordat, è caduto e ha battuto violentemente la testa. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici, arrivati con un'ambulanza e un'automedica, hanno trovato l'uomo privo di coscienza.

Dopo avergli fornito le prime cure del caso, lo hanno immediatamente trasferito all'ospedale Niguarda dove è ancora ricoverato in gravissime condizioni. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Nel frattempo sono intervenuti gli agenti del Radiomobile della polizia locale, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Sembrerebbe che non vi siano altri veicoli coinvolti e che quindi abbia perso autonomamente il controllo. L'incidente sarebbe avvenuto vicino a un avvallamento della strada: lì si trova una striscia d'asfalto che sembrerebbe essere stata sistemata recentemente. Le indagini chiariranno quindi se vi sia un collegamento o meno. Nelle prossime ore potrebbero esserci aggiornamenti soprattutto circa le condizioni del 45enne, di cui per il momento non si conosce ancora il nome.