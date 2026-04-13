Uno scuolabus con 9 bambini a bordo si è ribaltato a Cassolnovo nel Pavese

L’incidente si è verificato lungo la strada dei Livellari in direzione Cassolnovo, nel Pavese. Sul posto mezzi del 118 con diverse ambulanze, vigili del fuoco e la Polizia Stradale.

(foto Vigili del Fuoco Pavia)

Uno scuolabus con 9 bambini a bordo si è ribaltato oggi, lunedì 13 aprile, intorno alle 14, lungo la strada dei Livellari in direzione Cassolnovo, nel Pavese. Per cause ancora in via di accertamento, il mezzo è uscito dalla carreggiata ribaltandosi di lato su un campo.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi. Almeno due ambulanze e un'automedica del 118, inviate in codice rosso da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Ancora non si conoscono le condizioni di salute dei passeggeri, di età compresa tra i 10 e i 13 anni, né dell'autista, un uomo di 43 anni. Ma stando alle primissime informazioni diffuse non risulterebbero esserci feriti gravi.

Sempre secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, il mezzo avrebbe messo una ruota sul ciglio della strada, che ha ceduto e causato il ribaltamento.

Presenti anche i vigili del fuoco di Vigevano, per la messa in sicurezza dell'area e del mezzo, e gli agenti della Polizia Stradale al lavoro ora per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

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