Frontale tra uno scuolabus e un’auto a Trivolzio nel Pavese: feriti oltre 10 bimbi delle elementari

L’incidente è avvenuto intorno alle 8.25 lungo la provinciale tra Trivolzio e Trovo, nel Pavese. Oltre 10 bambini feriti, ma non in modo grave. Critiche invece le condizioni dell’automobilista, un 20enne rimasto incastrato nelle lamiere e estratto dai vigili del fuoco.

Un'auto e uno scuolabus si sono schiantati frontalmente questa mattina, lunedì 30 marzo, intorno alle 8.25 lungo la strada provinciale tra Trivolzio e Trovo, nel Pavese. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: 6 ambulanze e 3 automediche del 118 inviate da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia.

Una decina di bambini – di età compresa tra i 6 e i 9 anni – della scuola primaria di Trovo, che si trovavano a bordo dello scuolabus, sono rimasti feriti ma nessuno, fortunatamente, in modo grave. In tutto sono state soccorse 15 persone. Stando sempre a quanto appreso fino ad ora, le condizioni più critiche le avrebbe riportate il conducente dell'auto, un ventenne al volante di una Dacia, rimasto incastrato nelle lamiere e estratto dai vigili del fuoco.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia stradale e i vigili del Fuoco di Pavia: i primi per rilevare il sinistro, accertare l'esatta dinamica dello schianto e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, i secondi per estrarre l'automobilista dal mezzo e mettere in sicurezza l'area.

Da una prima ricostruzione diffusa, l’auto viaggiava in direzione Bereguardo, mentre lo scuolabus andava verso Trovo, diretto verso la scuola elementare, quando per motivi ancora da chiarire i due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente. Si ipotizza che l'automobilista abbia avuto un colpo di sonno, ma è ancora da accertare. L'incidente è avvenuto lungo un tratto rettilineo di strada.