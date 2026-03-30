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Frontale tra uno scuolabus e un’auto a Trivolzio nel Pavese: feriti oltre 10 bimbi delle elementari

L’incidente è avvenuto intorno alle 8.25 lungo la provinciale tra Trivolzio e Trovo, nel Pavese. Oltre 10 bambini feriti, ma non in modo grave. Critiche invece le condizioni dell’automobilista, un 20enne rimasto incastrato nelle lamiere e estratto dai vigili del fuoco.
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A cura di Francesca Caporello
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Un'auto e uno scuolabus si sono schiantati frontalmente questa mattina, lunedì 30 marzo, intorno alle 8.25 lungo la strada provinciale tra Trivolzio e Trovo, nel Pavese. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: 6 ambulanze e 3 automediche del 118 inviate da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia.

Una decina di bambini – di età compresa tra i 6 e i 9 anni – della scuola primaria di Trovo, che si trovavano a bordo dello scuolabus, sono rimasti feriti ma nessuno, fortunatamente, in modo grave. In tutto sono state soccorse 15 persone. Stando sempre a quanto appreso fino ad ora, le condizioni più critiche le avrebbe riportate il conducente dell'auto, un ventenne al volante di una Dacia, rimasto incastrato nelle lamiere e estratto dai vigili del fuoco.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia stradale e i vigili del Fuoco di Pavia: i primi per rilevare il sinistro, accertare l'esatta dinamica dello schianto e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, i secondi per estrarre l'automobilista dal mezzo e mettere in sicurezza l'area.

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Da una prima ricostruzione diffusa, l’auto viaggiava in direzione Bereguardo, mentre lo scuolabus andava verso Trovo, diretto verso la scuola elementare, quando per motivi ancora da chiarire i due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente. Si ipotizza che l'automobilista abbia avuto un colpo di sonno, ma è ancora da accertare. L'incidente è avvenuto lungo un tratto rettilineo di strada.

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