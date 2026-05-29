Ragazza di 15 anni scomparsa da 18 giorni in zona Affori a Milano: si cerca Abidi Lina

Si chiama Abidi Lina la 15enne che risulta scomparsa dallo scorso 11 maggio da Milano. La famiglia ha diffuso un appello online attraverso l’Associazione Penelope Lombardia con la descrizione dettagliata della ragazza: “Aiutateci a trovarla”.

Abidi Lina

Si chiama Abidi Lina, 15 anni, la ragazza che risulta scomparsa dallo scorso 11 maggio da Milano. La famiglia ha diffuso un appello online e su Facebook attraverso l'Associazione Penelope Lombardia con la descrizione dettagliata e la foto della ragazza: ha i capelli castani e gli occhi marroni scuri. È alta circa un metro e cinquanta.

I suoi familiari sono preoccupati anche perché la ragazza "è minorenne e potrebbe essere in difficoltà". Inoltre, la 15enne "non ha con sé il cellulare, né documenti né denaro", hanno aggiunto sul post. Nella segnalazione di Penelope si invita chiunque la veda a contattare le forze dell'ordine, chiamando il numero unico delle emergenze, il 112, oppure contattando direttamente l'associazione al numero 380 7814931.

La scomparsa di Abidi Lina

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la 15enne risulta essere scomparsa da quasi tre settimane: non si hanno più notizie di lei dalla serata dello scorso 11 maggio quando è stata vista per l'ultima volta in zona Affori a Milano.

La famiglia della ragazza ha chiesto di prestare particolare attenzione anche nelle aree di Legnano, Castellanza, Busto Arsizio. Al momento, le ricerche sono coordinate dalle forze dell'ordine, mentre la comunità locale si è mobilitata condividendo l'appello della famiglia sui social. Non si esclude l'ipotesi dell'allontanamento volontario, ma al momento non si ha nessuna certezza.