Litigano e gli lancia una pentola d’olio bollente addosso: ustionato bracciante agricolo

La lite – scoppiata durante l’ora di cena – è avvenuta a Villimpenta, nel Mantovano. A dare l’allarme i vicini di casa dei due uomini che hanno sentito le urla di dolore della vittima.

Immgine di repertorio

Una violenta lite è scoppiata tra due uomini, entrambi braccianti agricoli di origine indiana, durante la preparazione della cena. Al culmine della discussione, uno dei due avrebbe afferrato una pentola piena di olio bollente e l'avrebbe lanciata in testa all'altro. Oltre alla botta, l’olio bollente cosparge il corpo della vittima, un 40nne, rimasto ustionato.

Come riportato in una nota dei carabinieri di Mantova, i fatti si sono verificati la sera del 18 giugno scorso a Villimpenta, nel Mantovano.

A lanciare l'allarme i vicini di casa dei due uomini che hanno sentito le urla di dolore del 40enne. È stato allertato il 112 e sul posto sono intervenuti immediatamente l’ambulanza del 118 e un equipaggio della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Mantova, impiegato nei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova.

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Il bracciante 40enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Stando a quanti si apprende avrebbe riportato ustioni di 2° grado all’avambraccio sinistro e al padiglione auricolare destro, ottenendo una prognosi di 20 giorni. L'aggressore, un 32enne, è stato invece denunciato in quanto ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate.