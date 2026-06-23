milano
video suggerito
video suggerito

Litiga con due uomini per la sorella e li ferisce con le forbici: arrestato 29enne a Brescia

Un uomo di 29 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate perché ha colpito con un paio di forbici due ragazzi dopo un litigio per la sorella.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
Avatar autore
A cura di Ilaria Quattrone
Immagine

Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Brescia perché accusato di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri del N.O.R. della sezione Operativa avrebbe colpito con un paio di forbici due ragazzi di 21 e 20 anni. I fatti sono accaduti il 27 maggio in una casa che si trova lungo via Emilio Rizzi.

Il 29enne avrebbe avuto una discussione con i giovani per alcuni dissidi dovuti al fatto che uno dei due sarebbe legato sentimentalmente con la sorella. A un certo punto, il 29enne avrebbe impugnato un paio di forbici e avrebbe colpito il 21enne all'addome provocandogli una profonda ferita in una zona vitale.

Il ventenne sarebbe poi intervenuto per aiutare l'amico e sarebbe stato colpito, a sua volta, alla schiena. I due ragazzi sarebbero poi riusciti a lasciare l'appartamento e sarebbero andati autonomamente al pronto soccorso dell'ospedale Poliambulanza di Brescia. Il ventenne ha riportato una ferita lacero contusa suturata con molti punti ed è stato dimesso con quindici giorni di prognosi. Il 21enne, invece, è stato operato d'urgenza e gli sono stati refertati trenta giorni di prognosi.

Leggi anche
Irrompe in una festa a Robbio con un machete e ferisce un 43enne: 27enne arrestato per tentato omicidio

I carabinieri, dopo aver ascoltato le vittime e i familiari presenti durante i fatti, hanno poi perquisito l'abitazione dove è accaduto tutto. Al termine di tutte le procedure del caso, hanno arrestato il 29enne, così come richiesto dalla Procura e disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia. Le accuse sono di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. L'uomo è stato portato nel carcere Nerio Fischione di Brescia dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Immagine
Insegue a Milano una Audi Q7, che non si ferma all'alt: morto il poliziotto 35enne Francesco Imprezzabile
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views