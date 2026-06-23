Litiga con due uomini per la sorella e li ferisce con le forbici: arrestato 29enne a Brescia

Un uomo di 29 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate perché ha colpito con un paio di forbici due ragazzi dopo un litigio per la sorella.

Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Brescia perché accusato di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri del N.O.R. della sezione Operativa avrebbe colpito con un paio di forbici due ragazzi di 21 e 20 anni. I fatti sono accaduti il 27 maggio in una casa che si trova lungo via Emilio Rizzi.

Il 29enne avrebbe avuto una discussione con i giovani per alcuni dissidi dovuti al fatto che uno dei due sarebbe legato sentimentalmente con la sorella. A un certo punto, il 29enne avrebbe impugnato un paio di forbici e avrebbe colpito il 21enne all'addome provocandogli una profonda ferita in una zona vitale.

Il ventenne sarebbe poi intervenuto per aiutare l'amico e sarebbe stato colpito, a sua volta, alla schiena. I due ragazzi sarebbero poi riusciti a lasciare l'appartamento e sarebbero andati autonomamente al pronto soccorso dell'ospedale Poliambulanza di Brescia. Il ventenne ha riportato una ferita lacero contusa suturata con molti punti ed è stato dimesso con quindici giorni di prognosi. Il 21enne, invece, è stato operato d'urgenza e gli sono stati refertati trenta giorni di prognosi.

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I carabinieri, dopo aver ascoltato le vittime e i familiari presenti durante i fatti, hanno poi perquisito l'abitazione dove è accaduto tutto. Al termine di tutte le procedure del caso, hanno arrestato il 29enne, così come richiesto dalla Procura e disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia. Le accuse sono di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. L'uomo è stato portato nel carcere Nerio Fischione di Brescia dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.