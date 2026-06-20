Litiga con un amico in casa a Lungavilla e lo accoltella alla gola: 52enne arrestato per tentato omicidio

I carabinieri hanno arrestato un 52enne per tentato omicidio a Lungavilla (Pavia) nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno. L’uomo avrebbe accoltellato alla gola e alle braccia un amico durante una lite.

(Archivio)

Un 52enne è stato arrestato nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno per tentato omicidio a Lungavilla (in provincia di Pavia). Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, durante una serata trascorsa in casa con un amico, avrebbe afferrato un coltello da cucina e, senza un motivo preciso, lo avrebbe accoltellato alla gola e agli arti superiori. Il ferito, anche lui uomo di 52 anni, è stato trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia con la massima urgenza, dove è ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sarebbe ormai fuori pericolo. L'aggressore, invece, è stato condotto presso il carcere di Torre del Gallo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

A chiamare i soccorsi, intorno alla mezzanotte, è stato lo stesso 52enne ferito e un vicino che ha sentito le urla provenire dall'abitazione di Lungavilla, in Oltrepò Pavese. Arrivati sul posto, i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) hanno soccorso un 52ene raggiunto da diversi fendenti, alla gola e agli arti superiori, e lo hanno trasportato in condizioni giudicate gravi al Policlinico San Matteo. I carabinieri della Stazione di Bressana Bottarone, della Compagnia di Stradella, hanno invece bloccato il suo aggressore in evidente stato di alterazione alcolica e con gli abiti sporchi di sangue.

Stando a quanto ricostruito finora, i due, entrambi residenti in città, avevano trascorso la serata insieme. Ad un certo punto, tra loro sarebbe scoppiata una lite, degenerata nell'aggressione con un coltello da cucina. Per il momento, non è stato ancora individuato il motivo della discussione. Forse dopo aver bevuto troppo, si sarebbero rivolti degli insulti, passando poi a spintoni e pugni fino all'accoltellamento.

Il ferito è riuscito a parare alcuni colpi, riportando infatti profonde ferite alle braccia. Ora è ricoverato in Rianimazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore, invece, si trova in carcere a Torre del Gallo con l'accusa di tentato omicidio.