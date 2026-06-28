Aggredito a colpi di machete arriva in ospedale in fin di vita, poi il risveglio dal coma: “Ricordo tutto”

Un 43enne aggredito a colpi di machete davanti a un bar di via Magenta la notte tra sabato 20 e domenica 21 giugno, a Robbio (Pavia) si è risvegliato dal coma nell’ospedale Maggiore di Novara in cui era giunto in pericolo di vita. “Ricordo tutto”, avrebbe detto.

(immagine di repertorio)

Si è risvegliato dal coma il 43enne aggredito a colpi di machete davanti a un bar di via Magenta la notte tra sabato 20 e domenica 21 giugno, a Robbio (Pavia). L'uomo, di Confienza e residente a Robbio, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Novara in pericolo di vita, ha riaperto gli occhi e si ricorderebbe tutto quello che è accaduto.

Stando a quanto si apprende, il 43enne era stato colpito all'addome, alla mano e al braccio destro. Sottoposto a due delicati interventi, i chirurghi hanno dovuto procedere alla ricostruzione e al riattacco di numerosi tendini.

Come ricostruito dai carabinieri della locale stazione di servizio, l'aggressione si sarebbe verificata in un locale in cui si sta festeggiando il compleanno di una ragazza. All'improvviso un 27enne, di origine tunisina, avrebbe fatto irruzione armato di machete, provando ad aggredire i presenti. Nel tentativo di proteggere la figlia, il 43enne di Confienza è stato colpito prima all'addome, poi alle mani e a un braccio.

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Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 che hanno trasportato l'uomo in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore di Novara, dove è ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Il giorno successivo, l'aggressore 27enne è stato individuato e raggiunto in casa a Robbio dai carabinieri. Alla vista delle divise però il giovane si sarebbe barricato nell'appartamento, motivo per cui è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per sfondare la porta. Nell'abitazione, i militari hanno trovato due pitbull e alcune armi.

Al termine degli accertamenti il 27enne dichiarato in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio. Il prossimo 6 luglio andrà a processo per un episodio simile avvenuto lo scorso anno a Rivoltella, quando aveva colpito con una coltellata un 22enne.