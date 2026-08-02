Scomparso dal 29 luglio a Milano, si cerca il 38enne Paolo Decaro: “Aiutateci, è in difficoltà”

Il 38enne Paolo Decaro risulta scomparso da Milano dallo scorso 29 luglio. La famiglia ha diffuso un appello online per cercarlo con l’aiuto dell’Associazione Penelope della Lombardia.

Paolo Decaro

Si chiama Paolo Decaro l'uomo di 38 anni che è scomparso a Milano lo scorso 29 luglio. La famiglia ha diffuso un appello online e su Facebook attraverso l'Associazione Penelope Lombardia con la descrizione dettagliata e la foto del 38enne: ha i "capelli castani", gli "occhi castani" e "solitamente porta la barba lunga". È alto all'incirca un metro e settanta.

"È sicuramente in difficoltà", scrivono sui social. Nella segnalazione di Penelope si invita chiunque lo veda a contattare le forze dell'ordine chiamando il numero unico delle emergenze, il 112, oppure contattando direttamente l'associazione.

Dalla scomparsa di Paolo alle indagini

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, il 38enne risulta scomparso ormai da 5 giorni: non si hanno più notizie di lui dallo scorso 29 luglio. "Ha lasciato a casa il telefono, i documenti e le carte di credito", hanno riferito i familiari preoccupati sui social, chiedendo la massima collaborazione.

Al momento, le ricerche sono coordinate dalle forze dell'ordine, mentre la comunità locale si è mobilitata condividendo l'appello della famiglia sui social. Non si esclude l'ipotesi dell'allontanamento volontario, ma al momento non si ha alcuna certezza. Nella segnalazione di Penelope si invita chiunque lo veda a contattare le forze dell'ordine chiamando il numero unico delle emergenze, il 112, oppure contattando direttamente l'associazione: "Se qualcuno lo ha visto o ha qualsiasi informazione utile, è pregato di contattare immediatamente le Forze dell'Ordine. Vi chiediamo di condividere questo messaggio il più possibile. Grazie di cuore per l'aiuto".