Ragazzo di 20 anni scomparso dal 20 giugno da Lecco: si cerca Alessio

Il 20enne Alessio Xhaferaj risulta scomparso da Lecco dallo scorso 20 giugno. La famiglia ha diffuso un appello online per cercarlo con l’aiuto dell’Associazione Penelope della Lombardia.

Si chiama Alessio Xhaferaj il ragazzo di 20 anni che risulta scomparso dallo scorso 20 giugno da Lecco. La famiglia ha diffuso un appello online e su Facebook attraverso l'Associazione Penelope Lombardia con la descrizione dettagliata e la foto del ragazzo: ha i capelli castani e gli occhi marroni. È alto all'incirca un metro e settantacinque.

"Potrebbe essere in difficoltà", scrivono sui social. Nella segnalazione di Penelope si invita chiunque lo veda a contattare le forze dell'ordine chiamando il numero unico delle emergenze, il 112, oppure contattando direttamente l'associazione.

Dalla scomparsa di Alessio alle indagini

Il 20enne risulta scomparso ormai da quasi due settimane: non si hanno più notizie di lui dallo scorso 20 giugno quando si è allontanato dalla sua casa a Lecco. La posizione dell'ultima cella agganciata è nella zona dei Piani d'Erna (Lecco) e risale al 21 giugno. "Indossa quasi sempre un cappellino, un elemento che potrebbe aiutare a riconoscerlo", hanno scritto i familiari sui social.

Al momento, le ricerche sono coordinate dalle forze dell'ordine, mentre la comunità locale si è mobilitata condividendo l'appello della famiglia sui social. Non si esclude l'ipotesi dell'allontanamento volontario, ma al momento non si ha nessuna certezza. Le operazioni si starebbero concentrando nelle aree limitrofe all'abitazione del giovane, nel Lecchese. Nella segnalazione di Penelope si invita chiunque lo veda a contattare le forze dell'ordine chiamando il numero unico delle emergenze, il 112, oppure contattando direttamente l'associazione.