Trovato il corpo di Tobias Servaas sulle montagne del lago di Como: il 31enne era scomparso nell’aprile 2025

Tobias Karel Servaas era scomparso da Livo (Como) il 29 aprile 2025. Il turista olandese 31enne era uscito per un’escursione in solitaria e non era più tornato. Oggi, 2 luglio 2026, i suoi resti sono stati ritrovati.

Tobias Karel Servaas (foto da LinkedIn)

Sono stati trovati i resti di Tobias Karel Servaas, il turista olandese scomparso nella valle Darengo, sopra il centro abitato di Livo (in provincia di Como), il 29 aprile 2025. Le ricerche sono ripartita a seguito del ritrovamento della sua giacca nel territorio comunale di Dongo, nell'Alto lago comasco, e poco lontano è stato individuato il corpo. Le operazioni di recupero sono ancora in corso.

Servaas si trovava sul lago di Como per una vacanza insieme alla compagna 28enne e al loro figlio. I tre avevano preso in affitto una baita a Livo e la mattina del 29 aprile dello scorso anno il 31enne aveva deciso di uscire per un'escursione in solitaria. Il giovane non era un escursionista esperto, aveva portato con sé poco cibo e un equipaggiamento leggero, probabilmente convinto che sarebbe rientrato in breve tempo. Non vedendolo più tornare, la 28enne aveva lanciato l'allarme.

Per circa dieci giorni, decine di volontari si erano messi alla ricerche di Servaas. Tra vigili del fuoco, Soccorso alpino, guardia di finanza, carabinieri e forestali, più di 80 persone hanno setacciato la zona della valle Darengo anche con i droni alla ricerca di una traccia del 31enne, ma senza successo. Le ricerche si erano ufficialmente sospese il 5 maggio.

La svolta è arrivata oggi, 2 luglio 2026, a oltre un anno di distanza. Qualcuno, non si sa ancora chi, avrebbe trovato la giacca di Servaas nel territorio comunale di Dongo e, poco lontano, è stato scoperto ciò che resta di un corpo umano, molto probabilmente quello del 31enne. Per avere l'ufficialità, la salma potrebbe essere sottoposta ad analisi. Intanto, i vigili del fuoco del distaccamento di Dongo, una squadra Saf da Como e l'elicottero proveniente da Torino stanno provvedendo a riportarla a valle.