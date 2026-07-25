Si tuffa per salvare il figlio nel lago di Como e non riemerge più: continuano senza sosta le ricerche del turista

Continuano le ricerche del turista scomparso nelle acque del lago di Como: si era tuffato per aiutare il figlio, ma non è mai riemerso.

Guardia di Finanza nel lago di Como.

Stanno proseguendo senza sosta le ricerche del turista olandese disperso nel lago di Como: si era tuffato in acqua per soccorrere il figlio sedicenne in difficoltà, quando è finito in acqua. E non è più emerso. L'allarme è scattato immediatamente e da quel momento sono iniziate le ricerche dell'uomo nel lago: il turista si è tuffato verso l'ora di pranzo in acqua. Poco dopo, nel primo pomeriggio di oggi, sabato 26 luglio 2026, sono iniziate le ricerche per rintracciarlo.

Il lavoro delle autorità prosegue da ore senza sosta e continuerà serratissimo anche stanotte: le uniche interruzioni sono previste nel caso in cui dovesse verificarsi un'eventuale perturbazione temporalesca prevista nell'arco delle ore notturne. Fino ad allora, i soccorritori continueranno a svolgere le ricerche senza sosta.

Le ricerche dal primo pomeriggio di oggi proseguono senza sosta

I primi a iniziare a svolgere le ricerche sono stati i militari della Guardia Costiera impegnati nelle ricerche di superficie mentre i Vigili del fuoco sono al lavoro per quelle di profondità, con sommozzatori intervenuti da Torino e Milano. Successivamente alle ricerche si sono aggiunti anche i militari della Guardia Di Finanza del Roan di Como, al lavoro con un'unità.

Nel frattempo sono in corso di pianificazione le attività svolte nel prossimo futuro. Le ricerche continueranno senza sosta, fatta eccezione, come anticipato, nel caso in cui arrivasse una perturbazione temporalesca.

Le ricerche organizzate anche per domani: arrivano i rinforzi

Domani arriveranno dalla Direzione marittima della Liguria anche i sommozzatori del 5° Nucleo della Guardia Costiera di Genova con strumentazioni di profondità Rov e Sonar: loro si troveranno al lavorare al fianco dei sommozzatori dei Vigili del fuoco già presenti sul posto.

Oltre a loro, qualora non si riuscisse a rintracciare il disperso prima, arriveranno ulteriori unità della polizia della squadra Acque Interne della Questura di Como, per aiutare quelle del 3°Nucleo Guardia Costiera di Como e della Guardia di Finanza del Roan di Como: il loro lavoro verrà svolto nelle ricerche in superficie e in quelle che prevedono le immersioni nelle acque del lago.