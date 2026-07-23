Si tuffa nel lago di Garda per salvare un bimbo e non riemerge: corpo ritrovato dopo 5 giorni di ricerche

Il corpo di Alexandru Olaisiu Sorin, 29 anni, è stato ritrovato a Sirmione, sul lago di Garda, dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Era su un fondale profondo 25 metri.

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È stato ritrovato oggi, giovedì 23 luglio, dopo cinque giorni di ricerche ininterrotte il corpo del 29enne che si era tuffato nelle acque del lago di Garda, a Sirmione, per salvare la vita a un bambino, e che non era più riemerso. Il 29enne, di nome Alexandru Olaisiu Sorin, è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco su un fondale profondo 25 metri.

Stando a quanto si apprende Alexandru – originario di Braila, in Romania – da anni si era trasferito sul lago di Garda insieme alla sua famiglia. Qui guidava barche a noleggio per conto della Sirmione tour. Sabato scorso, 18 luglio, Alexandru stava accompagnando un gruppo di turisti inglesi. A un certo punto un bimbo di sette anni che si trovava a bordo cade in acqua. Il 29enne senza pensarci due volte si tuffa e riporta il bimbo sano e salvo ai genitori. Poco dopo però davanti agli occhi di tutti il 29enne avrebbe perso le forze, probabilmente per un malore, si è inabissato e non più riemerso.

L'allarme è stato lanciato poco dopo, intorno alle 15.30, da un collega noleggiatore di barche. Subito sul posto, davanti alla spiaggia ‘La Giamaica', una delle più frequentate e per questo difficili da raggiungere, è arrivata la Guardia Costiera con il battello veloce e un elicottero, dal quale è stato fatto calare un soccorritore marittimo addestrato alle ricerche subacquee. Nonostante tutti gli sforzi dei soccorritori esperti, il 29enne non è stato ritrovato e ci sono voluti cinque giorni prima che il suo corpo venisse recuperato.