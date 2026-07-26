Trovato il corpo dell’uomo disperso nelle acque del lago di Como: si era tuffato per salvare il figlio di 16 anni

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato il corpo del turista 45enne che ieri si è tuffato dalla barca per cercare di salvare il figlio in difficoltà nelle acque del lago di Como, a Menaggio.

È stato individuato poche ore fa il corpo senza vita del turista olandese di 45 anni disperso nelle acque del lago di Como da ieri, sabato 25 luglio. Il corpo dell'uomo, Gosseling, è stato trovato grazie a sonar e telecamera dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Era adagiato su un fondale di 25 metri nelle acque antistanti Menaggio. Raggiunto in profondità dai sub della Guardia Costiera, è stato recuperato e trasportato a terra e poi essere trasferito presso l'obitorio dell'ospedale di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'uomo si trovava a bordo di una barca quando si è tuffato, nel primo pomeriggio, per cercare di salvare il figlio 16enne che si trovava in difficoltà. Mentre entrambi si trovavano in acqua, la barca avrebbe iniziato poco a poco ad allontanarsi. Stando a quanto si apprende, i due avrebbero cercato di raggiungerla a nuoto, senza successo. Nel frattempo è passato un uomo a bordo di un sup e ha prestato loro aiuto. Mentre il suppista tirava il ragazzo fuori dall'acqua, ha visto il padre inabissarsi. Qui è iniziata la tragedia. L'uomo, probabilmente a causa di un malore, non è più riemerso. Così è stato subito lanciato l'allarme.

Sul posto sono giunti immediatamente la guardia costiera e i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano e Torino che hanno avviato le prime ricerche. Presenti anche un elicottero dei vigili del fuoco arrivato da Milano. Nonostante il tempestivo intervento, il corpo dell'uomo è stato ritrovato solo oggi, dopo quasi 24 ore.

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Le ricerche sono andate avanti ininterrottamente per tutta la giornata di ieri, la notte e la mattinata di oggi, domenica 26 luglio. Alle operazioni si sono aggiunti anche i militari della Guardia Di Finanza del Roan di Como.