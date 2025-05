video suggerito

Sospese le ricerche di Tobias Servaas: il 31enne risulta scomparso dal 29 aprile tra le montagne del lago di Como Sono state sospese ufficialmente le ricerche di Tobias Servaas, il turista olandese scomparso dal 29 aprile tra le montagne del lago di Como. Del 31enne, uscito per un’escursione, non si è trovata alcuna traccia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tobias Servaas (foto da LinkedIn)

Sono state ufficialmente sospese le ricerche di Tobias Servaas, il turista olandese disperso dal 29 aprile scorso a Livo, nell'area dell'Alto Lago (in provincia di Como). Il 31enne, in vacanza con la compagna e il figlio, era uscito per un'escursione solitaria. Da quel giorno, non si hanno più avute sue notizie e oggi, lunedì 5 maggio, i tecnici del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico hanno dichiarato la sospensione delle operazioni, fino a quando non ci saranno nuovi elementi.

Servaas era uscito dalla abitazione presa in affitto con la compagna la mattina del 29 aprile per un'escursione in solitaria. Il 31enne, che non sarebbe un escursionista esperto, avrebbe portato con sé solo un po' di cibo e avrebbe indossato un equipaggiamento leggero. A dare l'allarme è stata la compagna 28enne che, non vedendolo rientrare dopo diverse ore e non avendo più sue notizie, ha richiesto l'intervento dei soccorsi.

Per quasi una settimana oltre 80 professionisti di 29 squadre, tra vigili del fuoco, Soccorso alpino, guardia di finanza, carabinieri e forestali, hanno lavorato per 674 ore complessive anche con i droni per setacciare la zona del Val Darengo, dove una residente ha detto che Servaas si sarebbe diretto.

Nonostante questo, del 31enne olandese non è mai stata trovata alcuna traccia. Non è mai stato individuato nemmeno un segnale telefonico, anche perché in quell'area la copertura è particolarmente scarsa. Così, il 5 maggio è stato comunicato che le ricerche sono state ufficialmente sospese. Le operazioni riprenderanno solo nel caso in cui dovessero emergere nuovi elementi che potranno fornire indicazioni più precise su dove riprendere a cercare.