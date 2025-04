video suggerito

Turista olandese scomparso sulle montagne comasche, era uscito per un'escursione: ricerche in corso Nel corso della giornata di oggi, martedì 29 aprile, un turista olandese di 31 anni è scomparso mentre si trovava sulle montagne comasche. Ricerche in corso.

A cura di Giulia Ghirardi

Foto di repertorio

Nel corso della giornata di oggi, martedì 29 aprile, un turista olandese di 31 anni è scomparso mentre si trovava sulle montagne comasche. I vigili del fuoco del comando provinciale di Como, Milano, Pavia, insieme ai carabinieri, il soccorso alpino e la Protezione civile hanno avviato i lavori di ricerca e soccorso. Al momento, il 31enne risulta ancora disperso.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, le ricerche sarebbero in corso dalle prime ore di questa mattina. Nello specifico, le perlustrazioni si stanno concentrando sulle montagne dell'Alto lago di Como dove si era diretto il turista – di nazionalità olandese e di 31 anni – prima che si perdessero le sue tracce.

L'allarme è stato lanciato dalla moglie. Secondo quanto riferito dalla donna – che si trovava nei pressi di Como insieme al marito e al figlio – l'uomo non avrebbe fatto rientro al proprio alloggio in seguito all'escursione in quota che aveva programmato. Al momento, le ricerche si stanno concentrando nel territorio del Comune di Livo, in provincia di Como, sia via terra sia con l'ausilio di mezzi aerei. Il personale dei vigili del fuoco del comando provinciale di Como, Milano, Pavia, insieme ai carabinieri, il soccorso alpino e la Protezione civile sono al momento impegnati nelle ricerche e stanno continuando con le perlustrazioni necessarie a individuare il turista. Al momento, il 31enne risulta ancora disperso.