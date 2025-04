Turista olandese scomparso sulle montagne del Lago di Como: continuano le ricerche vicino alla diga di Livo

video suggerito

Un turista olandese di 31 anni risulta scomparso da ieri, martedì 29 aprile, nella zona di Livo, in provincia di Como. Diverse squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri, il soccorso alpino e la guardia di finanza sono impegnati dalle 10:00 di ieri nelle ricerche che si stanno concentrando nei pressi di una diga vicino a Livo. Per il momento, però, del turista non si ha ancora nessuna traccia.

L'uomo aveva affittato una casa in zona per trascorrere alcuni giorni di vacanza in compagnia della moglie e del figlio e ieri si era allontanato dall'alloggio per una passeggiata in solitaria. Le operazioni di soccorso sono scattate ieri mattina dopo la segnalazione della moglie che non lo ha più visto tornare dall'escursione. Per le ricerche sono stati mobilitate diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Como, Lecco e Sondrio con specialisti di topografia applicata al soccorso. Insieme a loro stanno operando anche i Carabinieri, la guardia di finanza, le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e alcuni volontari della protezione civile. Si sono aggiunte poi anche le unità cinofile provenienti dal comune di Maslianico.

I soccorritori hanno cercato il turista 30 enne per tutta la giornata di ieri, con l'aiuto dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco di Malpensa e con i droni per osservare il territorio dall'alto. Le ricerche, coordinate dal posto di comando allestito ai piedi della diga di Livo, continuano anche oggi. Alcuni operatori a piedi stanno scandagliando anche le zone vicine ai tre bivacchi Capanna Como, Zeb e Ledù.