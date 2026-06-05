Scomparso a 15 anni da Milano: si cerca Gedeon Nathan Enzo dall’11 maggio

Il 15enne al momento non ha con sé il cellulare, né documenti né denaro. Parla italiano.

Gedeon Nathan Enzo

Gedeon Nathan Enzo, 15 anni, è uscito di casa a Milano la sera dell'11 maggio e da quel momento non si hanno più sue notizie.

Come comunicato sui propri social da Penelope Lombardia – l'associazione che sostiene le famiglie delle persone scomparse – il 15enne al momento non ha con sé cellulare, né documenti né denaro. Parla italiano.

Gedeon Nathan Enzo ha capelli neri e occhi marroni. È alto 1,65 mt e pesa 42 kg. Ad ora non si hanno altre informazioni.

Leggi anche Fa un bagno nel fiume Ticino e viene trascinato dalla corrente: disperso un giovane di 23 anni

"Chiediamo a tutti di condividere questo messaggio il più possibile per aiutarci a ritrovarlo. Se qualcuno lo avesse visto o avesse qualsiasi informazione utile, è pregato di contattare immediatamente le autorità competenti. Ogni condivisione può fare la differenza", ha scritto Penelope.

Cosa fare e come comportarsi quando si riconosce in strada una persona scomparsa?

Come spiegato da Penelope Lombardia a Fanpage.it, quando si pensa di aver riconosciuto in strada una persona scomparsa si chiama subito il 112 e si segnala indicando nel modo più preciso ora e luogo dell'avvistamento.

Nel frattempo ci si tiene a distanza, senza mai perdere di vista la persona e si aspetta che arrivino le forze dell'ordine. Non si deve affrontare direttamente la persona perché non si sa mai come questa possa reagire.

Meglio ancora se si riesce si può scattare una foto alla persona, senza però dare nell'occhio, da diffondere poi solo ed esclusivamente con le forze dell'ordine. In ogni caso, meglio una segnalazione prudente che niente.