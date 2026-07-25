Si allontana da una clinica 5 giorni fa e scompare a Milano: si cerca il 21enne Andrea

Andrea è un ragazzo di 21 anni che si è allontanato da una clinica psichiatrica ed è sparito. Qualcuno dice di averlo visto tra la stazione e il bosco di Rogoredo a Milano.

Andrea ha 21 anni ed è sparito. Il padre non ha più sue notizie da ben cinque giorni. Il ragazzo era ricoverato in una clinica psichiatrica e cinque giorni fa, lunedì 20 luglio, si è allontanato dalla struttura. Come abbia fatto? Per il momento nessuno lo sa. A ogni modo, non rientrando nella struttura né all'abitazione del padre, è scattato l'allarme.

Da cinque giorni non si hanno più sue notizie. Qualcuno sostiene di averlo visto tra la stazione di Rogoredo e l'area boschiva vicina, che è purtroppo conosciuta come il Boschetto della droga di Rogoredo. La zona è una area di spaccio e di consumo di stupefacenti nota alle cronache locali, nazionali ed europee. Lì, purtroppo, tante persone trovano rifugio facendo perdere le proprie tracce ad amici e parenti. Fortunatamente sono presenti diverse associazioni. C'è anche Simone Feder, che è coordinatore dell'Area Giovani e delle Dipendenze della Casa del Giovane, che anche a Fanpage.it, che è entrata nell'area, ha raccontato come funziona ed è strutturato il Bosco di Rogoredo.

E proprio lui è tra coloro che ha condiviso sui social l'appello per cercare il 21enne e che, accompagnato da altri volontari, lo sta cercando nel Bosco. Nonostante abbia parlato con tante persone e abbia percorso i sentieri, di Andrea non c'è alcuna traccia. Il 21enne è in una condizione di fragilità e ha bisogno di cure. Per questo è importante trovarlo e affidarlo a chi di competenza oltre che permettergli di riabbracciare il padre. Biondo, carnagione molto chiara, il 21enne potrebbe essere anche in uno stato confusionale. Chiunque dovesse vederlo o incontrarlo o fornire informazioni utili può contattare Simone Feder o la redazione di Fanpage.it.