Va a passeggiare nel bosco ma viene sorpreso dal temporale: si cerca il 70enne Fabio Beretta con cani e droni

Vanno avanti da oltre 24 ore le ricerche del settantenne di Vobarno scomparso nei boschi dopo un temporale: elicotteri, droni e cani sul posto.

Esce di casa per una passeggiata nei boschi e scompare durante il temporale: la preoccupazione è alta per il settantenne di Vobarno Fabio Beretta. L'uomo è scomparso lo scorso giovedì, 16 luglio 2026, dopo essere uscito per una passeggiata nei boschi intorno al suo paese, in provincia di Brescia. Mentre era fuori, però, un forte temporale si è abbattuto sulla zona.

Le ultime notizie su Fabio Beretta, il settantenne scomparso nei boschi

Da quando è uscito non ci sono state notizie su Beretta. Nel frattempo le ricerche continuano e si stanno concentrando sui luoghi freeuntati spesso dall'uomo, nell'area che si trova tra Milanino di Villanuova sul Clisi e la frazione di Pompegnino, nel territorio di Vobarno stesso. Chi lo cerca sta provando a ricostruire il suo percorso per provare a rintracciare qualche indizio o prova che possa indicare la direzione verso la quale si è mosso l'uomo.

La macchina delle ricerche: il lavoro senza sosta dei soccorritori

Vigili del Fuoco di Salò, nuclei specializzati nella ricerca di persone disperse, come il Soccorso Alpino della Valle Sabbia, i volontari della Protezione civile e militari della Guardia di Finanza che hanno messo a disposizione delle ricerche unità cinofile, droni e anche l'elicottero che continua a sorvolare la zona dall'alto. Oltre a loro, però, decine di persone continuano le ricerche battendo sentieri e le aree boschive.

Le ricerche con droni, cani ed elicotteri

A rendere ancora più difficoltose le ricerche il luogo in cui ha fatto perdere le tracce: il bosco, con gli alberi alti e il territorio spesso impervio, rendono più complicato provare a rintracciare Beretta. Anche per questo si sta provando a cercare il settantenne passando al setaccio la zona anche con i cani molecolari nella speranza fiutare qualche prova che possa rintracciare il settantenne.

Per avere una visuale dall'alto, invece, sono impiegati nelle ricerche anche elicotteri e droni che, più piccoli, possono riuscire a muoversi anche più vicino al terreno.

La scomparsa giovedì scorso, il giorno dopo il temporale

L'allarme è stato lanciato dai familiari dell'uomo nel corso della serata di giovedì, dopo che non hanno visto rientrare a casa il settantenne e non sono riusciti a contattarlo. Così hanno contattato i carabinieri e si sono attivate le ricerche. Il primo problema è arrivato qualche ora dopo, quando un temporale si è abbattuto sulla zona con pioggia, vento e grandine: le condizioni hanno costretto i soccorritori a sospendere le operazioni di ricerca. Non soltanto: questi fenomeni atmosferici potrebbero aver contribuito a nascondere o alterare il percorso. Non appena concluso il brutto tempo, però, le ricerche sono riprese e stanno continuando senza sosta.