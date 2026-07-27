Va al lavoro e non torna a casa: si cerca Patrizio Miani, scomparso dal 23 luglio a Montichiari

Il 46enne Patrizio Miani risulta scomparso da Montichiari (Brescia) dallo scorso 23 luglio. La famiglia ha diffuso un appello online per cercarlo con l’aiuto dell’Associazione Penelope della Lombardia.

Patrizio Miani

Si chiama Patrizio Miani l'uomo di 46 anni che risulta scomparso dallo scorso 23 luglio da Montichiari, un comune in provincia di Brescia. La famiglia ha diffuso un appello online e su Facebook attraverso l'Associazione Penelope Lombardia con la descrizione dettagliata e la foto del 46enne: ha i "capelli corti scuri" e gli "occhi scuri". È alto all'incirca un metro e ottanta.

"È sicuramente in difficoltà", scrivono sui social. Nella segnalazione di Penelope si invita chiunque lo veda a contattare le forze dell'ordine chiamando il numero unico delle emergenze, il 112, oppure contattando direttamente l'associazione.

Dalla scomparsa di Patrizio alle indagini

Il 46enne risulta scomparso ormai da quasi una settimana: non si hanno più notizie di lui dallo scorso 23 luglio quando si è allontanato dal luogo di lavoro senza fare rientro a casa e senza più dare sue notizie. "Indossava abiti da lavoro: pantaloncini neri con tasche, maglietta mezzamanica grigia, zaino nero e grigio, borsello nero", hanno riferito i familiari sui social. "Il cellulare non è raggiungibile".

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Al momento, le ricerche sono coordinate dalle forze dell'ordine, mentre la comunità locale si è mobilitata condividendo l'appello della famiglia sui social. Non si esclude l'ipotesi dell'allontanamento volontario, ma al momento non si ha nessuna certezza.

Secondo quanto ricostruito da Fanpage.it, le operazioni si starebbero concentrando nelle aree limitrofe al luogo di lavoro e all'abitazione del 46enne. Nella segnalazione di Penelope si invita chiunque lo veda a contattare le forze dell'ordine chiamando il numero unico delle emergenze, il 112, oppure contattando direttamente l'associazione.