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Ragazzo di 16 anni si tuffa nell’Adda e non riesce a riemergere: salvato da un passante, ora è in pericolo di vita

L’episodio si è verificato ieri pomeriggio a Canonica (Bergamo). Il 16enne è stato trascinato a riva da un passante che si è tuffato in acqua per salvarlo e ha allertato poi i soccorsi.
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A cura di Francesca Caporello
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Un ragazzo di 16 anni si è tuffato nel fiume Adda a Canonica, in provincia di Bergamo, e non riusciva più a riemergere. Si è salvato solo grazie all'intervento di un passante accorso in aiuto che lo ha portato a riva e ha chiamato i soccorsi. Ora il giovane si trova in condizioni gravissime, in pericolo di vita, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L'episodio si è verificato ieri pomeriggio, venerdì 19 giugno, ai piedi del ponte che separa il paese da Vaprio d’Adda.

Stando a quanto si apprende, il ragazzo – di origini africane e residente nella zona – era in compagnia di alcuni amici nella zona denominata “Pradel”. Per il gran caldo, ha deciso di immergersi nel fiume per trovare un po’ di refrigerio e dopo aver percorso pochi passi, il ragazzo è andato in difficoltà e, forse in preda all’agitazione, dopo alcuni movimenti bruschi è rimasto incastrato tra alcune rocce e non è più riuscito a riemergere.

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Immediatamente i suoi amici hanno cominciato a urlare per richiamare l’attenzione di qualcuno che potesse aiutare il ragazzo. Le loro grida hanno attirato l’attenzione di un giovane che si è subito tuffato in acqua e afferrato il 16enne per  la gamba, l’unica parte del corpo che emergeva dall’acqua, e lo ha trascinato a riva esanime.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto giunti un’ambulanza e l’elisoccorso del 118 inviati da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Treviglio. Quando i sanitari sono giunti sul posto, si sono resi conto che la situazione era gravissima. Secondo le testimonianza, infatti, il ragazzino era rimasto sott’acqua per diversi minuti. Trasportato in elicottero a Bergamo, sta ora lottando tra la vita e la morte.

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