Tenta di strangolare un bambino di tre anni a Brescia: 29 anni bloccato dalla polizia

Un bimbo di soli tre anni avrebbe subito un tentativo di strangolamento da parte di un 29enne in un parco Brescia.

(Immagine di repertorio)

Attimi di paura e apprensione in un parco a Brescia. Un uomo di 29 anni è stato fermato dopo che ha commesso atti di violenza nei confronti di due bambini. I fatti sono accaduti al parco Alberini di via Istria dove i piccoli si trovavano con le famiglie per trascorrere qualche ora di spensieratezza e allegria. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 29enne sarebbe stato in stato di alterazione psicofisica e avrebbe afferrato al collo uno dei due – il più grande – per poi scaraventarlo a terra.

Il bambino è riuscito a divincolarsi e a scappare. E quando è andato via, il 29enne ha puntato un altro minore: si tratta di un bimbo di soli tre anni. Anche lui sarebbe stato strattonato e avrebbe subito un tentativo di strangolamento. Come ricostruito e riportato fino a questo momento, sarebbe intervenuta la madre che, accorta di quanto stava accadendo, si sarebbe subito gettata contro il 29enne e sarebbe riuscita a salvare il figlioletto.

Un passante, notata la scena, sarebbe corsa in suo aiuto e, dopo una colluttazione con l'uomo, lo avrebbe bloccato fino a quando non è arrivata la polizia.

Anche gli agenti sarebbero stati aggrediti dal 29enne con calci e pugni. Non è chiaro se siano stati portati in pronto soccorso con qualche giorno di prognosi. A ogni modo, una volta bloccato, è stato portato negli uffici della Questura. Considerato quanto accaduto, l'uomo è stato arrestato per lesioni personali aggravate e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il Questore di Brescia, viste le origini straniere dell'uomo, ha deciso di revocare il permesso di soggiorno e applicare l'espulsione dall'Italia.