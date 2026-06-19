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Tenta di strangolare un bambino di tre anni a Brescia: 29 anni bloccato dalla polizia

Un bimbo di soli tre anni avrebbe subito un tentativo di strangolamento da parte di un 29enne in un parco Brescia.
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A cura di Ilaria Quattrone
(Immagine di repertorio)
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Attimi di paura e apprensione in un parco a Brescia. Un uomo di 29 anni è stato fermato dopo che ha commesso atti di violenza nei confronti di due bambini. I fatti sono accaduti al parco Alberini di via Istria dove i piccoli si trovavano con le famiglie per trascorrere qualche ora di spensieratezza e allegria. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 29enne sarebbe stato in stato di alterazione psicofisica e avrebbe afferrato al collo uno dei due – il più grande – per poi scaraventarlo a terra.

Il bambino è riuscito a divincolarsi e a scappare. E quando è andato via, il 29enne ha puntato un altro minore: si tratta di un bimbo di soli tre anni. Anche lui sarebbe stato strattonato e avrebbe subito un tentativo di strangolamento. Come ricostruito e riportato fino a questo momento, sarebbe intervenuta la madre che, accorta di quanto stava accadendo, si sarebbe subito gettata contro il 29enne e sarebbe riuscita a salvare il figlioletto.

Un passante, notata la scena, sarebbe corsa in suo aiuto e, dopo una colluttazione con l'uomo, lo avrebbe bloccato fino a quando non è arrivata la polizia.

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Anche gli agenti sarebbero stati aggrediti dal 29enne con calci e pugni. Non è chiaro se siano stati portati in pronto soccorso con qualche giorno di prognosi. A ogni modo, una volta bloccato, è stato portato negli uffici della Questura. Considerato quanto accaduto, l'uomo è stato arrestato per lesioni personali aggravate e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il Questore di Brescia, viste le origini straniere dell'uomo, ha deciso di revocare il permesso di soggiorno e applicare l'espulsione dall'Italia.

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