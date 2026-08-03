Accoltella l’ex moglie per strada e davanti i figli, fermato dai passanti: la donna è grave

Una donna di 38 anni è stata accoltellata in strada dall’ex marito a Brescia. È stata aggredita davanti ai figli. L’uomo è stato fermato da alcuni passanti, che lo hanno colpito con sedie e sassi.

L'ha accoltellata per strada, davanti ai figli e un'amica. Alcuni passanti sono intervenuti e sono riusciti a bloccarlo. Questo è il riassunto di quanto accaduto ieri pomeriggio, domenica 2 agosto, a Brescia dove una donna è stata aggredita dall'ex marito, con cui avrebbe avuto una discussione per la gestione dei figli. La coppia era separata da sei anni. L'ennesimo tentato femminicidio. L'ennesima violenza ai danni di una donna.

Ieri pomeriggio, intorno alle 17:30, la vittima si trovava nel parcheggio del centro commerciale Campo Grande. La 38enne era lì con un'amica e i figlioletti. Il gruppetto stava passeggiando tranquillo quando si è trovato di fronte l'ex marito, un 46enne, e padre dei piccoli. L'uomo ha estratto un coltello – che avrebbe avuto una lama lunga oltre venti centimetri – e si è scagliato contro la donna. La 38enne ha provato a scappare, ma il 46enne è riuscito a raggiungerla e colpirla a una spalla.

L'amica è intervenuta per difenderla ed è stata aggredita e ferita. Illesi i piccoli, che sono stati trovati in stato di choc perché hanno assistito alla scena. Fortunatamente c'erano diversi passanti: alcuni giovani sono intervenuti e hanno bloccato l'uomo prima che uccidesse le due donne. Lo hanno disarmato, lanciandogli sedie e sassi, e bloccato. Nel frattempo qualcuno ha chiamato le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Gli agenti di polizia hanno condotto l'uomo negli uffici della Questura dove, una volta finiti tutti gli approfondimenti, è stato arrestato. Dagli accertamenti, è emerso che nel 2023 era stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti della 38enne. I medici hanno invece trasferito le due donne al pronto soccorso. La 38enne, che ha perso molto sangue, è in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita: è stata ricoverata agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso. L'amica, che è stata ferita al volto, è stata ricoverata in codice giallo. I piccoli, invece, sono stati affidati a dei parenti.