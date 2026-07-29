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Ragazza molestata a Milano, portinaio la difende e viene accoltellato: “Mi ha mancato di rispetto”

Un uomo di 32 anni è stata fermato dopo che ha inseguito e molestato una donna di 28 anni a Milano e dopo aver accoltellato il portinaio di un palazzo, che aveva difeso la 28enne.
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A cura di Ilaria Quattrone
(Archivio)
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Nella giornata di ieri, martedì 28 luglio, un uomo è stato arrestato dopo che ha inseguito e molestato una donna per strada e ha accoltellato un portinaio che è intervenuto per difendere la giovane. L'episodio è accaduto poco prima delle 17. La vittima, una 28enne, stava camminando tranquillamento in strada, lungo via Menotti, quando a un certo punto ha iniziato a essere importunata da un uomo: è un 32enne, originario della Romania che inizia ad affiancarla e a chiederle il numero.

La 28enne ha ignorato completamente le richieste dell'uomo. Era però, giustamente, molto spaventata dalla possibilità che la situazione potesse degenerare. Così, si è nascosta nell'androne del palazzo che si trova al civico 19 di via Menotti. Lì, ha trovato il portinaio, un uomo di 52 anni originario dello Sri Lanka, e gli ha chiesto aiuto.

Il 52enne ha difeso la donna. Il 32enne si è così allontanato. La 28enne, tranquillizzata, è andata via per andare in palestra. La situazione sembrava essere tornata alla calma. In realtà è presto precipitata. Il 32enne è tornato lì, armato di coltello, lo ha puntato contro il portinaio intimando prima di dirgli dove fosse la ragazza e poi obbligandolo a farsi consegnare il portafogli. Il 52enne ha reagito e c'è stata una colluttazione: il portinaio è stato ferito alla scapola destra.

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Il 32enne è poi scappato. Sono stati allertati i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), hanno portato il 52enne in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli dove è stato dimesso con una prognosi di quindici giorni. Nel frattempo, gli agenti della squadra mobile hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e hanno individuato il sospettato che è stato bloccato, dopo circa un'ora, in corso Buenos Aires con addosso gli stessi vestiti che aveva al momento dell'aggressione: pantaloni mimetici, maglia verde e occhiali da sole.

Quando gli investigatori gli hanno spiegato perché lo stavano fermando, l'uomo – che ha precedenti per furto, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere – ha ammesso di essere stato lui a colpire il portinaio: "Quell'uomo mi ha mancato di rispetto", ha detto. Con sé aveva il coltello sporco di sangue e ne aveva un altro nello zaino.

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