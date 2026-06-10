Lite in un hotel a Milano tra uno studente e un addetto alla sicurezza, 22enne ferito gravemente

A Milano un ragazzo di 22 anni è rimasto gravemente ferito durante una discussione in un hotel con un addetto alla sicurezza. Le indagini sono in corso.

(Immagine di repertorio)

Nella serata di ieri, martedì 9 giugno 2026, un ragazzo di 22 anni è rimasto gravemente ferito dopo un litigio esploso all'interno di un hotel di Milano. Sul luogo dei fatti, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. La dinamica ha ancora contorni poco chiari. Si indaga, infatti, per capire cosa sia successo esattamente e accertare le responsabilità dell'accaduto.

Per il momento, sappiamo solo che la discussione è nata la scorsa notte. Il 22enne è uno studente originario della Turchia che avrebbe avuto un litigio con un addetto alla sicurezza dell'hotel in cui il 22enne si trovava. Il lavoratore è un uomo di 29 anni, originario dell'Egitto. Tra i due sarebbe nata questa discussione per motivi che ancora non sono stati resi noti. Dalle parole si sarebbe poi passati alla violenza: tra i due sarebbe infatti nata una discussione. Non si sa chi abbia aggredito per primo. A ogni modo, il 22enne si sarebbe ferito. Anche qui non è chiaro se la lesione sia stata causata dal 29enne o meno. Fatto sta che sarebbe stata recisa un'arteria al polso sinistro.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I paramedici, dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno trasferito il 22enne d'urgenza all'ospedale Niguarda: è stato ricoverato in codice rosso. È stato sottoposto a una operazione chirurgica. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia, che hanno svolto i rilievi, sentito alcuni testimoni che erano presenti e stanno analizzando i video registrati dalle telecamere di sicurezza. Questi potranno infatti fornire una dinamica più precisa ed eventualmente accertare le responsabilità.