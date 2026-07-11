Pamela Genini decapitata, il nuovo avvocato di Dolci: “Ci sono molte prove della sua estraneità, a breve una svolta”

Francesco Dolci, unico indagato nell’inchiesta per vilipendio di cadavere e furto della testa di Pamela Genini, cambia pool difensivo. Entra l’avvocato Pierpaolo Casserà con il genetista Marzio Capra e l’investigatore privato Ezio Denti: “Dimostreremo la sua estraneità ai fatti”.

Francesco Dolci e i carabinieri durante le perquisizioni a Sant'Omobono Terme (foto da LaPresse)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio Pamela Genini ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cambio di strategia nella difesa di Francesco Dolci, unico indagato nell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla profanazione della tomba di Pamela Genini per le ipotesi di vilipendio di cadavere e furto della testa della 29enne, che – secondo quanto appreso da Fanpage.it – punta a una rilettura complessiva degli elementi raccolti e alla valorizzazione di circostanze che configurerebbero "un'assoluta estraneità dei fatti di Dolci".

Dopo il coinvolgimento come consulente tecnico del generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris dei Carabinieri, la difesa si riorganizza con un nuovo pool di professionisti: l'avvocata Eleonora Prandi è stata sostituita dall'avvocato Pierpaolo Cassarà che sarà affiancato dal genetista forense Marzio Capra e dall'investigatore privato e criminalista Ezio Denti.

La difesa di Dolci cambia strategia

A confermare il nuovo assetto è lo stesso Cassarà che a Fanpage.it ha spiegato di essere stato contattato da Dolci e di aver accettato l'incarico dopo aver esaminato il caso che "mi interessa molto". Il nuovo legale ha anche annunciato un cambio di impostazione rispetto alla precedente fase difensiva. Dall'analisi preliminare del fascicolo, secondo Cassarà, sarebbero emersi "elementi già presenti agli atti ma mai valorizzati in precedenza", oltre ad aspetti ritenuti favorevoli alla posizione di Dolci.

"Da una prima analisi abbiamo notato una serie di elementi già presenti, ma che in questa fase non sono mai stati evidenziati", ha spiegato l'avvocato a Fanpage.it. La nuova linea difensiva punterebbe quindi a inserire questi elementi nella prospettiva processuale, insieme ad altre circostanze oggettive e a elementi a discarico che, secondo il legale, non sarebbero mai stati portati adeguatamente all'attenzione.

A Fanpage.it, Cassarà ha poi sostenuto che il lavoro del nuovo team potrebbe portare a una diversa lettura della posizione di Francesco Dolci: "Ci sono elementi importanti che portano a configurare un'assoluta estraneità sul fatto che Dolci sia l'autore della profanazione e decapitazione di Pamela Genini", la 29enne uccisa a Milano dall'ex Gianluca Soncin il 14 ottobre 2025.

Il difensore è intervenuto anche sul fronte delle verifiche economiche che hanno coinvolto Dolci, precisando che al momento non ci sarebbe alcuna contestazione formale per reati come la bancarotta. "Ad oggi Francesco Dolci non è indagato per bancarotta o quant'altro, è solamente attenzionato da una verifica della Guardia di Finanza", ha spiegato Cassarà, aggiungendo che, da una prima valutazione, anche su questo aspetto potrebbero esserci state "interpretazioni non corrette". Fonti investigative avevano, invece, rivelato a Fanpage.it che a riguardo ci sarebbero delle vere e proprie indagini a suo carico.

"Ci sono elementi nuovi che vogliamo evidenziare. Il team è all'opera, a breve ci saranno sviluppi", ha concluso il legale a Fanpage.it, anticipando possibili novità già nei prossimi giorni, verosimilmente nel corso della prossima settimana.