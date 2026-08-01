Scontro tra tre auto, sei feriti e una morta: la vittima è Savina Baiocchi

Si chiamava Cristina Savina Baiocchi, aveva 56 anni ed era originaria di Spinadesco (Cremona): è morta nell’incidente di ieri sera dove tre auto si sono scontrate.

Tragico incidente stradale a Casalbuttano, comune che si trova in provincia di Cremona. Poco prima della mezzanotte, si è registrato uno scontro tra tre automobili. L'impatto ha provocato sei feriti e una persona morta. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Sono ancora molto poche le informazioni relative all'accaduto. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte lungo la strada provinciale 86. Sembrerebbe che sia stato causata dall'invasione di corsia da parte di un'automobile, forse guidata da un ragazzo di vent'anni, originario di Brescia. Non è chiaro se abbia avuto un colpo di sonno, una distrazione o un malore. Fatto sta che ha investito prima una Bmw e poi una Kia. Su quest'ultima viaggiavano quattro donne.

Subito dopo l'impatto, sono stati allertati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con ambulanze e automediche. In totale sono stati registrati sei feriti e una persona morta. La vittima era una delle donne che viaggiava sulla Kia: si chiamava Cristina Savina Baiocchi originaria di Spinadesco, comune della provincia di Cremona. Aveva 56 anni. Purtroppo i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso: troppo gravi le ferite riportate.

Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore potrebbe esserci un quadro più preciso sull'accaduto. Restano sconosciute le condizioni degli altri passeggeri, che viaggiavano sia a bordo dell'automobile dove si trovava la 56enne sia a bordo degli altri veicoli coinvolti.