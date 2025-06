video suggerito

Incendio a Cinisello Balsamo, evacuata una palazzina in fiamme: messe in salvo 30 persone, quattro intossicate Le fiamme si sono sviluppate nello scantinato di un edificio a quattro piani e il fumo ha raggiunto in pochi minuti i piani superiori. I condomini sono stati tutti evacuati e quattro di loro sono stati soccorsi per le inalazioni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Oggi pomeriggio un incendio è scoppiato nello scantinato di un edificio a quattro piani nel comune di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Il rogo è divampato in via Palestro, all'altezza del numero civico 14. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato la palazzina facendo uscire trenta persone. Quattro di queste, intossicate dal fumo, sono state prese in carico dal 118. Non ci sarebbero altri feriti e le operazione di messa in sicurezza da parte dei pompieri sono ancora in corso.

L'incendio sarebbe scoppiato attorno alle 16:30 di oggi, mercoledì 11 giugno. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che le fiamme si siano sviluppate a partire dallo scantinato del palazzo. Il fumo si è diffuso velocemente in tutto lo stabile e ha raggiunto in pochi minuti i piani superiori, producendo un "effetto camino". I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno fatto evacuare tutti gli inquilini per un totale di una trentina di persone.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 hanno prestato una prima assistenza a quattro condomini che erano stati intossicati dal fumo prodotto dalla combustione. Per il momento non ci sarebbero altri feriti. I vigili del fuoco, intervenuti con il personale dei distaccamenti di Sesto San Giovanni e via Benedetto Marcello, stanno terminando le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata all'incendio.