Incendio a Milano, appartamento in fiamme: "Tanti intossicati, cortile pieno di barelle con bambini con l'ossigeno" Alle prime ore di oggi è scoppiato un incendio in un appartamento di un condominio in via Lope de Vega, in zona Barona a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre auto pompe, un'auto scala e un carro soccorso. Diverse persone intossicate.

A cura di Giulia Ghirardi

Immagine di repertorio

Questa mattina, mercoledì 4 giugno, è scoppiato un incendio in un appartamento di un condominio in via Lope de Vega, in zona Barona a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre auto pompe, un'auto scala e un carro soccorso. Diverse persone intossicate.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il rogo si sarebbe sviluppato all'interno di un appartamento situato al secondo piano di un condominio per cause ancora da accertare. I pompieri hanno fatto evacuare gli inquilini del condominio, diversi dei quali avrebbero inalato fumo. "Tanti intossicati, cortile pieno di barelle con bambini con l'ossigeno. Un disastro, fiamme fino al quinto piano", è la denuncia sui social di una signora che nel condominio al momento del rogo aveva la mamma e la zia e per causa del quale è rimasto intossicato anche il nipote. Stando al racconto dei testimoni, infatti, le fiamme avrebbero avvolto completamente l'appartamento e il fumo si sarebbe insinuato in tutto lo stabile provocando una colonna di fumo visibile anche da Famagosta.

Sul posto insieme ai vigili del fuoco sono arrivati anche i soccorritori del 118 per prestare le prime cure alle persone. Al momento, non dovrebbero esserci gravi feriti, ma 15 persone sarebbero rimaste intossicati dai fumi e altre sarebbero rimaste ferite lievemente nel tentativo di mettersi in salvo. L'incendio è stato spento, ma i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per capire quali siano le cause alla base del rogo e, contestualmente, mettere in sicurezza il palazzo e l'area circostante.