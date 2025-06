video suggerito

Incendio in un palazzo a Soresina, le fiamme partite da una sigaretta caduta sul letto: soccorse 21 persone Ieri sera un mozzicone di sigaretta caduto su un letto ha provocato un incendio in un appartamento al quarto piano di un palazzo a Soresina (Cremona). I vigili del fuoco hanno messo in salvo quattro persone dalle fiamme e altre 17 sono rimaste leggermente intossicate.

Immagine di repertorio

Ieri sera un incendio ha devastato un appartamento all'interno di un palazzo a Soresina, in provincia di Cremona. Stando ai risultati dei primi accertamenti, pare che le fiamme siano state innescate da un mozzicone di sigaretta caduto su un letto e si siano poi propagate nel resto dell'edificio. I vigili del fuoco, allertati da alcuni residenti, hanno soccorso i due inquilini dell'appartamento andato a fuoco e altri due vicini di casa, portati negli ospedali di Crema e Cremona con i sintomi di un'intossicazione e alcune ustioni. Gli altri 17 condomini sono stati soccorsi sul posto.

L'incendio è scoppiato attorno alle 23:00 di ieri, mercoledì 11 giugno, all'interno di un appartamento al quarto piano di un palazzo. Le fiamme, partite da un mozzicone di sigaretta caduto su un letto, hanno in breve tempo avvolto il resto dell'edificio. L'allarme è stato lanciato da alcuni condomini, che hanno chiamato i i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno evacuato lo stabile e spento l'incendio portando in salvo le due persone che abitavano nell'appartamento andato a fuoco e due vicini di casa. I quattro intossicati sono stati presi in carico dagli operatori del 118 e trasferiti negli ospedali di Cremona e Crema. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Anche altri 17 condomini sono stati soccorsi sul posto: molti di loro erano sotto shock e sono rimasti leggermente intossicati dal fumo. I Carabinieri hanno avviato tutti gli approfondimenti del caso e grazie alle testimonianze di alcuni residenti, insieme agli elementi raccolti dai vigili del fuoco, sono riusciti a individuare l'innesco. Sono in corso i rilievi per verificare la stabilità della palazzina: al momento, tutto il quarto piano è stato dichiarato inagibile.