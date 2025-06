video suggerito

Condizionatore si rompe e prende fuoco a Gallarate: due 28enni intossicati dal fumo Ieri pomeriggio due 28enni sono rimasti intossicati a causa di un incendio che è divampato nel loro appartamento di Gallarate (Varese). Sembra che le fiamme siano partite da un condizionatore guasto che potrebbe aver avuto un cortocircuito. I due inquilini sono stati portati in ospedale. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri pomeriggio un uomo e una donna di 28 anni sono rimasti intossicati dal fumo di un incendio che è scoppiato nel loro appartamento di Gallarate, in provincia di Varese. Stando ai primi rilievi, l'origine delle fiamme sarebbe il condizionatore, che potrebbe aver avuto un malfunzionamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo, e i soccorsi, che hanno trasferito le due persone coinvolte al pronto soccorso di Busto Arsizio.

Tutto è successo nel pomeriggio di ieri, domenica 29 giugno. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che il condizionatore di un appartamento in via Cantù a Gallarate abbia avuto un guasto, forse un cortocircuito, che lo ha fatto prendere fuoco. Le fiamme si sono sviluppate in fretta e il fumo si è diffuso nell'abitazione. I due inquilini, un uomo e una donna di 28 anni, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati due mezzi del vigili del fuoco che hanno spento l'incendio.

Nell'appartamento della coppia sono intervenuti anche gli operatori del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e paramedici, arrivati con due ambulanze e un'auto medica, hanno prestato una prima assistenza ai 28enni, che sono stati portati all'ospedale di Busto Arsizio per alcuni accertamenti. in codice verde con una leggera intossicazione a causa del fumo respirato.