Appartamento a fuoco nel Mantovano per una fuga di gas: marito e moglie gravemente ustionati Intorno alle 10:30 di oggi è divampato un incendio ad Asola, un comune in provincia di Mantova. Nell'esplosione sono rimasti gravemente ustionati due anziani che, al momento, si trovano ricoverati in ospedale.

A cura di Giulia Ghirardi

Questa mattina, giovedì 5 giugno, intorno alle ore 10:30 è divampato un incendio in un appartamento ad Asola, un comune in provincia di Mantova. Nell'esplosione sono rimasti gravemente ustionati due anziani che, al momento, si trovano ricoverati in ospedale.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incendio sarebbe divampato all'interno dell'appartamento. In particolare, le fiamme si sarebbero propagate dalla cucina a causa della fuoriuscita di gas che si è generata in seguito alla sostituzione di una bombola. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco che sono intervenuti, l'ipotesi più avvalorata sarebbe quella secondo cui il tubo di collegamento della bombola con i fornelli non sarebbe stato sigillato correttamente e questo avrebbe conseguentemente provocato la fuoriuscita di gas che, nel giro di circa un paio d'ore, si sarebbe quindi diffuso per tutto l'ambiente domestico.

A determinare, però, la deflagrazione sarebbe stata l'84enne che, ignara della fuga di gas, ha acceso un fornello del piano cottura. La donna è stata investita in pieno dal fuoco, mentre il marito, di 5 anni più giovane di lei, nel tentativo di salvarla e di metterla al riparo dalle fiamme sarebbe rimasto anche lui gravemente ustionato. Entrambi i coniugi sono stati trasportati d'urgenza all’ospedale di Mantova.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’appartamento. Insieme a loro sono stati allertati anche i carabinieri di Asola e Castel Goffredo che, al momento, stanno eseguendo tutti gli accertamenti necessari.