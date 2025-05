Esplode una villetta a Bagnatica, aperto un fascicolo per incendio colposo: “Da qualche giorno c’era odore di gas”

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

È stato aperto un fascicolo per incendio colposo dopo l'esplosione che ha distrutto una villetta a Bagnatica, comune in provincia di Bergamo. L'esplosione è avvenuta nella mattinata di martedì 27 maggio e ha sventrato una palazzina e danneggiato diverse abitazioni lungo via Isolabella. Il fascicolo è stato aperto presso la procura di Bergamo. Per il momento non è stato iscritto nessuno al fascicolo degli indagati. Potrebbe essere integrata anche l'ipotesi di lesioni personali colpose.

L'esplosione in una villetta a Bagnatica causata dalla fuga di gas

Dopo l'esplosione, che ha avuto origine al piano terra della palazzina dell'edificio C, sei persone sono rimaste ferite. I vigili del fuoco hanno subito ipotizzato che si sia trattato di una fuga di gas, ma non si sa ancora cosa possa averla originata. Nella mattinata di oggi, sabato 31 maggio, è stato effettuato un sopralluogo per comprenderne le cause. Alcuni vicini avrebbero affermato che da giorni si avvertiva un forte odore di gas.

Il padre: "Ho visto un bagliore, poi l'onda d'urto mi ha travolto"

Il proprietario dell'appartamento dove è avvenuta l'esplosione ha detto: "È successo tutto in un secondo. Ho visto un bagliore, poi l'onda d'urto mi ha travolto e non ci ho capito più nulla". Oltre lui, sono rimasti feriti la moglie e i figli. Il 16enne – che avrebbe acceso il fornello del gas per preparare la colazione – e la donna sono ancora ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano dove sono arrivati in codice rosso e con ustioni multiple di secondo grado. Non dovrebbero essere in pericolo di vita. L'uomo e l'altro figlio 17enne sono invece stati dimessi dall'ospedale di Seriate dove sono stati ricoverati in codice giallo.