Esplosione nella notte nella Bergamasca, distrutta una villetta: donna e figlio 16enne estratti dalle macerie Questa notte a Bagnatica, comune che si trova in provincia di Bergamo, si è verificata un'esplosione in una villetta. Una famiglia è stata messa in salvo: la madre è stata estratta dalle macerie.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte di martedì 27 maggio si è verificata un'esplosione a Bagnatica, comune che si trova in provincia di Bergamo. L'episodio si è verificato alle 6.26 del mattino. Una villetta a schiera è stata distrutta. I vicini sono stati svegliati dal forte boato e poi dal crollo dell'abitazione, che si trova in via Isolabella. L'esplosione ha coinvolto anche altre abitazioni adiacenti. Sembrerebbe che sia stata causata da una fuga di gas.

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco arrivate da Bergamo, Dalmine, Romano, da Bergamo. Sono arrivate anche due squadre Usar (Urban Search & Rescue). Presenti anche gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), con un'automedica e due ambulanze, la protezione civile e i carabinieri.

In totale sono state evacuate 42 persone. I pompieri hanno messo in salvo la famiglia che viveva nella villetta: mamma, papà e due figli piccoli. È stato difficile recuperare la donna, che si trovava sotto le macerie. Lei, una 49enne, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. con la donna, anche il figlio 16enne: entrambi hanno riportato ustioni multiple. Nessuno dei due sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Il padre 49enne e il figlio 17enne, anche loro con ustioni multiple, sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale di Seriate. Una 74enne, con alcuni traumi, è stata trasferita in codice verde all'ospedale di Seriate.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza preliminare lo stabile. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Concluse le operazioni dei pompieri, le forze dell'ordine svolgeranno tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e capire se effettivamente l'esplosione sia stata causata da una fuga di gas.