Esplode una villetta nella Bergamasca per il gas, i testimoni: "La donna estratta dalle macerie chiedeva dei figli" L'esplosione che a mattina del 27 maggio ha sventrato un'intera palazzina da 10 appartamenti a Bagnatica (Bergamo) sarebbe stata innescata da una fuga di gas. I residenti: "C'era odore da giorni, abbiamo sbagliato a non segnalare"

L'esplosione ha sventrato completamente la villetta di Bagnatica (Bergamo), ridotta in briciole nel giro di pochi secondi. È successo nella prima mattina del 27 maggio, quando i residenti sono stati svegliati da un fortissimo boato. "Sembrava una bomba, il suono è stato sentito anche nei paesi vicini", hanno raccontato. "Da giorni, in quella zona, c'era odore di gas", anche se le forze dell'ordine, amministratori di condominio e il Comune negano avvertimenti o segnalazioni in merito. "Abbiamo sbagliato a non farlo presente".

Quattro le persone tratte in salvo dai vigili del fuoco: si tratta di una famiglia di due 49enni, con i due figli di 16 e 17 anni, e il loro cane Labrador. La miccia, stando a quanto emerso al momento, sarebbe stata l'accensione del fornello della cucina, azionato per preparare la colazione: così l'aria dell'appartamento di via Isolabella, saturata di gas, avrebbe preso fuoco e innescato la violenta esplosione, che ha distrutto le pareti della palazzina da 10 appartamenti e scagliato a metri e metri di distanza i suoi abitanti.

"Erano le 6.30 ed ero seduto al tavolo della cucina a fare colazione. All’improvviso, in un istante, mi sono trovato scaraventato dall’altra parte della stanza. Del tavolo della mia cucina, che era un’isola ancorata al pavimento, non c’era più nulla", è la testimonianza del vicino di casa della famiglia, raccolta da L'Eco di Bergamo. Sono stati in totale 40 gli sfollati, tutti residenti della palazzina di via Isolabella, messi in sicurezza dalla Protezione civile."Mi sono guardato intorno e in casa mia c’era il cane dei nostri vicini: ho sentito mia moglie che gridava dalla camera, ma non potevo più raggiungerla perché era crollata la parete. Abitiamo qui da tre anni, avevamo appena sistemato l’appartamento. Che ora non c’è più".

La vicina, dal cui appartamento è partita l'esplosione, verrà estratta con pesanti ustioni dalle macerie. Con lei c'è anche il figlio minore. "La donna era sotto le macerie, l’abbiamo liberata", sempre i residenti del piccolo condominio di Bagnatica. "All’inizio non rispondeva, poi ha ripreso conoscenza e chiedeva dei figli. I vestiti erano in fiamme, li abbiamo spenti con una secchiata d’acqua". La 49enne e il figlio di 16 anni sono stati trasportati in ospedale in codice giallo prima al Papa Giovanni e poi al Centro ustionati di Niguarda a Milano: sono sotto osservazione, e non sarebbero in pericolo di vita. Meno gravi invece il marito e l'altro figlio, ricoverati a Seriate. Una donna di 74 anni investita dai calcinacci è stata infine soccorsa in codice verde, mentre altri contusi sono stati medicati al Pronto soccorso.