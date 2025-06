video suggerito

Incendio in un palazzo di viale Abruzzi a Milano, donna si butta dal quarto piano e muore: evacuato lo stabile La scorsa notte le fiamme hanno avvolto un appartamento al quarto piano di un palazzo e una donna, forse per sfuggire all'incendio, si è buttata dalla finestra. Portata in ospedale in codice rosso, è morta poche ore dopo. Gli altri condomini sono stati momentaneamente evacuati. Sul caso indaga il Nucleo Investigativo Antincendi dei vigili del fuoco.

L'incendio nell'appartamento di Viale Abruzzi (Foto: Vigili Del Fuoco)

La scorsa notte è scoppiato un incendio in un appartamento al quarto piano di un palazzo a Milano. Una donna, probabilmente per sfuggire alle fiamme, si è buttata dalla finestra ed è stata portata d'urgenza in ospedale, ma è morta qualche ora dopo. Per precauzione, gli occupanti dei 12 appartamenti all'interno del condominio sono stati tutti evacuati. Dopo la messa in sicurezza dell'edificio sono rientrati a casa, ad eccezione degli inquilini dell'appartamento andato a fuoco e di quelli adiacenti. Il Nucleo Investigativo Antincendi (Nia) dei vigili del fuoco sta indagando sulle possibili cause del rogo.

Tutto è successo attorno alle 00:30 di oggi, giovedì 5 giugno, in un palazzo di sette piani in viale Abruzzi, all'altezza del civico 64. Un appartamento al quarto piano dell'edificio, per cause ancora in fase di accertamento, ha preso fuoco e una 48enne originaria del Brasile, che viveva nell'abitazione insieme al compagno, si è buttata dal davanzale. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno trasferito la donna al pronto soccorso in codice rosso. La 48enne, però, si trovava in condizioni troppo gravi ed è morta in ospedale poche ore dopo essere arrivata. Altre due persone sono state ricoverate in codice verde, mentre tra gli altri inquilini del palazzo non risulterebbero esserci state intossicazioni.

Sul posto dell'incendio sono intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Gli occupanti dello stabile sono stati tutti fatti evacuare a scopo precauzionale e poi sono stati fatti rientrare, ad eccezione degli inquilini dell'appartamento incendiato e di alcuni alloggi adiacenti. I pompieri, però, hanno diffidato ai condomini l’uso delle case fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Gli approfondimenti del caso sono stati affidati al Nucleo Investigativo Antincendi (Nia) dei vigili del fuoco, che svolgerà tutti i rilievi necessari per ricostruire le cause dell'incendio.