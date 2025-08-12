Incendio nella notte a Crescenzago, prende fuoco un appartamento: evacuato tutto il palazzo, due intossicati

La scorsa notte un incendio si è sviluppato in un appartamento al quarto piano di uno stabile in zona Crescenzago (Milano). Per spegnerlo è stato necessario l’intervento di cinque squadre dei vigili del fuoco. Due persone sono rimaste leggermente intossicate.

Immagine di repertorio

Un vasto incendio si è sviluppato durante la scorsa notte in un appartamento al quarto piano di una palazzina a Crescenzago, nella zona nord est della città. Per spegnere le fiamme è stato necessario l'intervento di cinque squadre dei vigli del fuoco. Fatti uscire i residenti, i pompieri sono riusciti a domare il rogo solo dopo diverse ore. Due persone sono rimaste leggermente intossicate. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle possibili cause del rogo.

L'incendio si è sviluppato nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 agosto attorno alle 3:30. L'allarme al 112 è scattato grazie alla segnalazione di alcuni inquilini del palazzo che si sono accorti delle fiamme, dopo che il fuoco ha avvolto un appartamento al quarto e ultimo piano del condominio di Crescenzago. Pochi minuti dopo, sul posto sono arrivati cinque mezzi dei vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale. I condomini sono stati fatti uscire dallo stabile, che è stato evacuato, mentre le strade circostanti sono state transennate per limitare il traffico per questioni di sicurezza. Le operazioni di spegnimento delle fiamme hanno richiesto molto tempo e sono andate avanti diverse ore, fino alle prime luci dell'alba.

Sul posto dell'incendio sono intervenuti anche i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 hanno prestato assistenza alle persone evacuate dal palazzo. Due di loro sono risultate leggermente intossicate dal fumo. Le autorità sono al lavoro per fare luce sull'accaduto e ricostruire le possibili cause dell'incendio.