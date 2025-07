Maxi incendio a Treviglio, in fiamme un capannone industriale: colonna di fumo nero visibile a chilometri Questa mattina è divampato un incendio in un capannone di ricambi agricoli in via Santo Monte a Treviglio, in provincia di Bergamo. Sul posto decine di squadre dei vigili del fuoco al lavoro per sedare le fiamme che hanno creato una colonna di fumo nera visibile a 20 chilometri di distanza. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giulia Ghirardi

Alle prime ore di questa mattina, martedì 1 luglio, è divampato un incendio in un capannone di ricambi agricoli di Treviglio, un comune in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenute una decina di squadre dei vigili del fuoco che sono al lavoro per sedare le fiamme.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, il rogo si sarebbe verificato intorno alle ore 6:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 6:13 a bordo di un'ambulanza in codice rosso. Insieme a loro, sarebbe stato allertato anche il comando provinciale dei carabinieri di Bergamo e una decina di squadre dei vigili del fuoco, re di Treviglio le altre arrivate da Dalmine, Sesto San Giovanni, Bergamo, Cremona e Crema.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il rogo sarebbe scoppiato all'interno di un capannone di ricambi agricoli in via Santo Monte, nella zona denominata "Pip 2", per cause ancora in fase di accertamento e – stando a quanto segnalato dall'Agenzia – potrebbe essere rimasta coinvolta una persona. In particolare, le fiamme si sarebbero sviluppate nella parte posteriore del capannone, bruciando imballaggi, materiale plastico e, probabilmente, anche alcuni olii. In breve tempo il fumo sprigionato dalle fiamme ha creato una colonna nera visibile a 20 chilometri di distanza. I cittadini, allertati dal fumo, hanno quindi lanciato l'allarme che ha fatto intervenire i soccorsi.