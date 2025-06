video suggerito

Incendio nella notte nella discarica di Monza: le fiamme partite da un contenitore di batterie esauste Ieri sera un incendio è divampato all’interno della discarica di Monza. Le fiamme sarebbero partite da un deposito di batterie esauste e hanno provocato un’alta colonna di fumo visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di Polizia. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'intervento dei vigili del fuoco nella discarica di Monza (Fonte: vigili del fuoco).

La scorsa notte un incendio è divampato all'interno della discarica comunale di Monza. Le fiamme hanno avvolto alcuni contenitori di batterie esauste. Il rogo ha provocato un'alta colonna di fumo visibile anche da distanza. I vigili del fuoco di Monza sono intervenuti sul posto e sono riusciti a spegnere l'incendio prima che si propagasse ad altri materiali. Dal momento che era notte e la discarica era chiusa, non ci sarebbero stati feriti.

L'incendio è divampato attorno alle 21:45 di ieri, domenica 15 giugno. Le fiamme si sarebbero sviluppate a partire da alcuni depositi di batterie esauste all'interno della discarica comunale di Viale Monza, nella zona industriale della città. Allertati dell'accaduto, sul posto sono intervenuti con un'auto pompa e un'auto botte i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza. L'azione tempestiva dei pompieri, che hanno spento il rogo, ha fatto in modo che le fiamme non intaccassero altri materiali presenti nella discarica. L'area è stata messa in sicurezza e sorvegliata nelle ore successive per scongiurare la presenza di altri focolai.

Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti gli accertamenti necessari per fare luce sul possibile innesco del rogo e sulle sue cause. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio e le fiamme non hanno provocato danni strutturali di rilievo.