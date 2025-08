Scoppia un incendio in un palazzo, muore una donna: indagini in corso

È divampato un incendio in un edificio che si trova in via Benedetto Secondo 1/C a Locate Triulzi (Milano): all’interno è stato trovato il corpo di una donna di 59 anni che, probabilmente, è morta a causa del rogo.

Nella giornata di oggi, venerdì 1 agosto 2025, è divampato un incendio in un edificio che si trova in via Benedetto Secondo 1/C a Locate Triulzi, comune che si trova in provincia di Milano. All'interno è stato trovato il corpo di una donna di 59 anni che, probabilmente, è morta a causa del rogo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Sono in corso le indagini per capire cosa possa essere successo e soprattutto cosa possa aver provocato il rogo.

Le fiamme sono divampate intorno alle 4.30. Sono esplose proprio nell'appartamento della 59enne. Qualcuno si è reso conto del rogo e ha chiamato immediatamente i vigili del fuoco. I pompieri del comando provinciale sono intervenuti sul posto con cinque mezzi. Hanno fatto evacuare immediatamente tutte le famiglie che vivevano nello stesso edificio o in quelli vicini. Poi sono entrati nell'abitazione in cui è partito l'incendio e hanno trovato il corpo della 59enne, che viveva da sola. Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

I vigili del fuoco hanno poi svolto le operazioni di bonifica e messa in sicurezza, che dureranno ancora alcune ore. Sono presenti anche le forze dell'ordine. Verranno svolti tutti i rilievi necessari a capire cosa possa aver provocato l'incendio. In particolare se si sia trattato di un malfunzionamento o se sia partito da una sigaretta lasciata accesa (come purtroppo spesso capita) o se vi sia il coinvolgimenti di terzi. Tutte le strade sono ancora aperte.